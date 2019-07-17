幼儿园该怎么挑？这几个好方法要拿小本本记下来

一般在宝宝2岁多的时候，妈妈们就开始给他们物色好幼儿园。以前可能没注意，等到开始找幼儿园的时候，却发现原来家附近有这么多，私立的、公办的、双语的、贵族的……面对这么多的选择，妈妈们也开始迷茫了，我该选哪一家呢？

给娃选幼儿园，别被这些忽悠了

幼儿园多了，质量自然是参差不齐，那么我们该如何排除那些低级幼儿园呢？很简单，就是别被忽悠~

1.别被颜值忽悠

不少妈妈在选择幼儿团的时候，注重的是颜值，比如设施是否是全新，装修可不可爱，校舍漂不漂亮，只要颜值达标就把孩子送过去。但事实上对于孩子们来说，幼儿园颜值无所谓，关键是能不能把孩子教好。只有光鲜的装修、现代化的设施，是没法保证孩子身体健康发展。因此幼儿园的硬件可以作为参考的一部分，但绝不是重点。

2.别被名头忽悠

公立幼儿团的名字大多比较土，暂且不谈，而私立的名头则是五花八门，什么“贵族”“精英”等等。但其实很多都是虚有其表，比如贵族就可能是把花在硬件的钱上转嫁到你身上，精英很可能是过早开发智力。幼儿园还是应该顺应孩子的成长规律，名头过大往往代表这昂贵、浮躁、攀比，不仅家长压力很大，还对孩子的成长带来负面影响。

3.别被理念忽悠

有很多幼儿园都宣传自己有非常先进的理念，比如蒙氏、华德福、瑞吉欧等等，但是这真的如宣传那么好吗？其实任何一个教育理念，都需要看老师的能力，老师好用什么理念都能教好孩子，老师不好再美好的理论也是白搭。所以说与其关注幼儿园的教育理念，不如去看看老师的情况，比如是否有耐心、是否急功近利等等。

4.别被成绩忽悠

有些家长非常在乎宝宝的成绩，即便是在幼儿园，就要求孩子什么都会。但是幼儿园的目标不应该是培养孩子各种技能，而是教会孩子各种人生道理，比如懂得分享、知道不是自己的东西不要拿、不能随便影响别人……一个急功近利的幼儿园，并不是宝宝的好去处，真的不建议选择。

说完了幼儿园的坑，我们再来说说该怎么挑

1.公立or私立？

其实二者各有优势，一般来说公立的价格比较便宜，老师年纪比较大，所以经验比较丰富，比较能让人安心，但同时她们的教育理念比较陈旧。而私立的价格比较高，老师则比较年轻，大多是刚毕业的，流动性比较大，不过他们的思想比较先进，活动也会更加丰富。总的来说，就是预算不够选公立，难以认可一成不变的理念则选私立。

2.优先考察资质

一定要先查一查幼儿园是否有资质。朋友给孩子选了个非常高大上的幼儿园，去年家长无意间发现，幼儿园一直在偷偷搞装修，多次交涉无果后就准备去教委举报，没想到这个每月大几千的幼儿园竟然没有办学资质！

3.观察一下路况

在早晚接送孩子的时间，多次往返于家和幼儿园，看看接送孩子是否方便，同时注意一下往返途中的路况，最好都是大马路，路上的监控也要齐全，最大程度确保接送孩子的安全性。

4.监控覆盖面积

一定要看看幼儿园监控设备的覆盖面积，覆盖面积越大越好，这样可以随时查看孩子的状态，遇到矛盾之后也能通过录像获取证据。需要提醒的是，不只是查看监控数量，还要看看是否长期开启、是否有损坏，因为有很多幼儿园的监控都是摆设，碰到问题时都是“坏”的。

5.及时提出疑问

考察幼儿园的时候，很可能会碰到一些问题，比如觉得卫生不够好、餐点不怎么新鲜等等，此时一定要及时提出疑问，然后看老师怎么回应。如果很明显就是糊弄敷衍，那么就不要再选择这家幼儿园了。

6.和老师谈一谈

等到孩子上幼儿园，他和老师在一起的时间可能比你还长，所以一个有师德、耐心的老师非常重要。这里告诉大家一个小诀窍，老师的好坏往往和园区的管理方式和薪酬有关，所以不妨去打听打听老师的收入，也可以问问老师的流动情况，那种一年换好几个老师的幼儿园很可能存在一些问题，不建议选择。

对于孩子来说，幼儿园从家庭到社会的第一步，这个过程需要一位合格引路人，为此在选幼儿园的时候，一定要关注老师的情况。等到以后孩子从幼儿园回来，一直夸老师好，就表示你选对了~

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