暑期带娃自驾游，这五个安全常识请记牢！

随着暑假的来临，很多家庭都选择自驾游。不仅方便，还能看到沿途的风景。但是在带孩子出去前，家长应先了解这些汽车安全常识：

一、不要让孩子探出车窗

很多家长在开车时会将天窗或是侧窗打开，目的是为了透气。但这很容易让孩子探出车外，这存在很大的安全隐患。另外，汽车尾气也很容易让抵抗力弱的宝宝患上呼吸道疾病。

二、不要在车内放尖锐物品

为了不让孩子哭闹，很多家长都会在车上放几个玩具，本意是好的。但如果玩具有尖角，行车过程中稍有颠簸就容易导致孩子撞上。为了孩子安全，建议父母不要在车里放小饰品或是玩具。

三、准备儿童座椅

安全带可以保证成人安全，但却不能保证孩子。在发生意外情况时，孩子很容易受到伤害。为此，建议家长在车上安装儿童座椅，这能更好的保证孩子的安全。

四、不要单独留孩子在车里

夏季炎热高温，汽车长时间暴晒，车内温度肯定会高，如果这时候孩子单独留在车里，用不了多久，孩子就容易出现中暑脱水等情况。因此，家长千万不要单独留孩子在车内。如果外出有事，也要带着孩子。

五、不要让孩子坐副驾驶

有的家长会让孩子单独坐在副驾驶，或是由妈妈抱着坐在副驾驶，这存在很大的安全隐患。如果出现意外，巨大的惯性会导致孩子被甩出车外，汽车安全气囊打开的一瞬间甚至会给孩子造成致命伤害。因此，家长千万不要让孩子坐在副驾驶上。

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