给宝宝添辅食，顺序很重要，快来pick！

从6个月前后给宝宝添加第一口固体食物开始，新手爸妈就被一系列问题所困扰：应该给宝宝吃什么，按什么顺序吃，怎么添加，辅食之间会不会有相互影响等等等等。网上流传着的各种五花八门自相矛盾的说法，弄的爸妈们头疼不已。

很多妈妈就跑来问育姐喂辅食的顺序到底有没有讲究，因为家里经常出现自己要喂这种食物，婆婆说应该先吃哪种食物的情况。其实给宝宝喂辅食的顺序还真的挺有讲究呢，比如先喂米粉还是先喂麦粉？先吃菜泥还是先吃果泥？蛋黄跟蛋清哪个先给宝宝喂？

今天育姐就把这几个问题跟大家好好科普一下，看完之后就再不会有这方面的疑惑啦！

先麦粉还是先米粉？

宝宝6个月以后，唾液腺开始大量分泌，淀粉酶也开始逐渐大量生产、活性增强，母乳或者配方奶中的营养已经满足不了宝宝生长发育的需要，所以这时开始迫切需要添加泥糊状的食品以增加营养密度。

但这时候最先添加的辅食应该是什么呢？麦粉还是米粉？

其实由于小麦种含有麸蛋白，其中的氨基酸容易引起小婴儿的过敏，激活集体免疫系统攻击并破坏小肠内膜，阻碍肠道营养吸收而发生乳糜泻。1999年国际食品法典委员会公布了常见的致敏食品清单，其中包括8种常见的过敏食品：蛋、鱼、贝类、奶、花生、大豆、坚果和小麦。

虽然母乳喂养是目前确认唯一可以预防和缓解过敏的措施，但母乳喂养并不预防麸质过敏引起的乳糜泻。也就是说，对于小宝宝来说，小麦粉会有更高的过敏概率。

鉴于大米粉比小麦粉更容易被小婴儿的消化道吸收而且不容易引起过敏，多以添加辅食最好从米粉开始。孩子接受了高铁米粉和其他富含铁的食物后，再逐渐添加上小麦粉。婴儿在一开始添加面粉时，也应该少量添加，爸妈们仔细观察孩子吃完后的反应。

所以正确的方法应该是：先米粉再麦粉！

先果泥还是先菜泥？

经常有妈妈来问我为什么不能先喂果泥？有的家长说，我家宝宝就爱吃果泥，不接受菜泥。感到很苦恼，不知道如何才好。

其实已经习惯吃米糊的孩子就要准备开始添加果泥和菜泥了。但很多家长觉得果泥宝宝更能接受，于是在添加菜泥之前给宝宝添加了果泥，其实这种顺序是不对的。

人类天生就会趋向能带来愉悦情绪的甜味，避免苦味、酸味和咸味，因为这几种往往代表着食物坏掉甚至中毒。婴儿的味觉细胞比成人多，因此一般来说他们对甜味的反应将积极得多。如果家长一开始就喂果泥，里面的果糖甜度十足，孩子会比较乐意接受。但要过渡到菜泥就会比较困难，最后导致孩子拒绝其他口味的食物。

所以正确的方法应该是：先菜泥再果泥！

另外蔬菜含有更多的膳食纤维、矿物盐、维生素，而水果的热量较大，过食会造成孩子肥胖。所以不能用果泥代替蔬菜泥，两者合理搭配最恰当！

先蛋黄还是先蛋清？

纯母乳喂养的孩子6个月时，由母体带来的内存铁已经基本耗竭，需要通过额外添加的含有铁食物进行补充，以满足身体发育的需要，否则容易发生缺铁性贫血。妈妈们普遍会选择蛋黄添加进宝宝的辅食里。

这时有人就要提问了：为什么只加蛋黄而不添加蛋清呢？同样是是一个蛋里出来的，怎么这样区别对待，蛋清君不服！

因为与蛋黄相比，蛋清中蛋白分子过小，易穿过宝宝娇嫩的肠壁直接进入血液，引发过敏，导致宝宝湿疹等。再加上蛋清性凉、营养价值不及蛋黄，所以正确的方法应该是：先蛋黄再蛋清！

通俗来讲，就是蛋清可能更容易让宝宝过敏。所以在正常情况下，1岁以后再给宝宝加蛋清吧~

看完这篇，希望以后爸妈们都能明白，给宝宝添加辅食顺序也是要注意哒~ 从小到大，从细到粗…..按顺序喂养才能降低宝宝过敏的风险、养成爱吃饭的好习惯哦！

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