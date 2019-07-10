女子被铐在病床上分娩，起诉警方获巨额赔偿

据美国CNN报道，美国一名女子在被关押期间临盆，却被警方铐在病床上生产。事件曝光后，引起社会广泛关注。事发后这名女子认为自己的权利受到侵犯，于是前往法院向警方索赔。日前，纽约市同意赔偿她61万美元。

女子戴手铐脚镣分娩，起诉警方索赔

据了解，这名女子名叫简·多伊（Jane Doe），28岁，来自美国纽约市布朗克斯区。2018年2月，由于家庭纠纷，多伊遭逮捕被送往监狱关押。入狱时，多伊已有40周身孕，即将临盆。入狱后第二天上午，多伊开始出现分娩征兆。随后，多伊戴着手铐被警方送往医院。到达医院后，警察竟将其双手双脚铐在病床上，等待分娩。

生产前，医生多次警告警方，手铐脚镣有可能会对产妇和宝宝的生命造成威胁，要求警方解开。在分娩前几分钟，警方才将多伊身上的手铐脚镣解开。但在生娃后不久，警方又将多伊的右手和病床铐在了一起。在这种情况下，多伊不得不用一只手给宝宝喂奶，直至接到法院传唤。

多伊被释放后，来到法院，要求纽约市、纽约警方和其他官员做出赔偿，并修改对待孕妇的羁留指南。

警方承认侵权，将修改指南保障孕妇权利

根据纽约州的法律规定，女性在分娩过程中，不允许被限制自由，分娩后的8周内也同样如此。因此，纽约警方的行为已涉嫌违法。

日前，纽约市警探索菲亚·梅森（Sophia Mason）发表声明承认警方侵权，并表示将修改羁留指南，以便保障被捕女性在孕晚期和分娩期间的安全。

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