腺病毒进入高发期！宝宝高烧、咳嗽可就要小心了

近期，儿童腺病毒感染多发，家长朋友们一定要警惕！此病毒具有传染性，目前并无预防疫苗，或引发肺炎，致死率较高。

腺病毒高发

据报道，这段时间，湖南、武汉等地被曝出儿童腺病毒感染案例，部分患儿高烧不退，甚至住进了ICU。医政医管局还专门印发《儿童腺病毒肺炎诊疗规范》，其中指出“今年全国部分地区儿童腺病毒肺炎病例与往年相比有不同程度增加”。

最近，南京部分医院也接诊了一些腺病毒感染患儿，其中8岁的女童病情较重。刚开始，女童因为肺炎住进了医院，谁知出院2、3天后又开始发烧。第二次住院时，她的肺部炎症加重，用了消炎药依然高烧不退，据此医生怀疑其可能感染了腺病毒。之后，女童接受了两次丙球蛋白注射，体温才降了下来。目前经过治疗，她的病情已明显好转。

一些家长也在网上发表了自己的经历：

简直太可怕!那么，腺病毒究竟是什么鬼?我们又应该如何应对呢?下面让达妈细说给你听。

什么是腺病毒?

它的全名叫“人腺病毒”。这是呼吸道的一种病毒，血清型众多，多达八九十种，真正引起重视的是3型和7型。

人与人的接触、呼吸道、粪口途径及水体均可传播。学校、托幼机构、军营等人群密集场所多发。除了呼吸道感染，还可以导致胃肠炎、泌尿系感染、以及结膜炎等多种疾病。其中，腺病毒肺炎是婴幼儿肺炎中最严重的类型之一。

它的可怕之处在于强传染性，虽然人人都可以被传染，但最“宠爱”儿童。虽然腺病毒在每年的4、5月最“嚣张”，进入夏季后随着气温上升，感染病例会明显减少。但对免疫功能低下的婴幼儿来说，一旦感染容易造成重症甚至死亡，大家可不能掉以轻心。

腺病毒感染症状

如果出现以下情况，就要考虑腺病毒感染了，需及时就医检查治疗：

△ 发烧

突然发烧，最初1—3天低烧，然后发展为40℃左右高烧，全程可持续7—10天。重症的话，合并肺炎并发症等可持续2—3周甚至更久。

△ 咳嗽

常为刺激性干咳，部分患儿可出现呼吸急促且费力、鼻翼煽动、口周青紫等症状。

△ 肠胃道表现

出现腹痛、腹泻、呕吐、食欲下降等症状。小宝宝感染后容易与普通胃肠炎相混淆。

△ 眼部症状

分泌物增多，眼部充血明显。部分可发展为角膜结膜炎，出现咽痛、视物模糊等症状。

发现腺病毒感染怎么办?

1. 如果怀疑孩子感染该病毒，需及时就医。

2. 当下并没有特效抗腺病毒药物，主要是对症治疗。且现在也没有腺病毒疫苗可接种，但孩子接种流感、肺炎链球菌等疫苗有助于减少腺病毒感染后的合并症。

3. 确保孩子有良好而充足的，饮食宜清淡。

4. 密切观察病情，特别是体温情况。如果腋温≥38.5℃，应及时服用退烧药。

怎样远离腺病毒?

1. 养成勤洗手，咳嗽或打喷嚏时遮住口鼻，以及不共用洗漱、餐具等习惯;

2. 平时宜清淡饮食，睡眠充足，多喝水，注意锻炼身体;

3. 高发期时，加强室内通风，尽量少带孩子去人流密集的场所，孩子外出时特别出入医院时记得佩戴口罩;

4. 不带2岁以下幼儿去人多的公共泳池游泳;

5. 如果身边有人感染腺病毒，一定要做好隔离工作，以防传染给孩子。

最后再次提醒大家，如果发现孩子出现高烧不退、咳嗽不止等情况，一定要及时带其去医院就诊。

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