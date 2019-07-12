暑假到了，家长做好这几点，孩子的心就不会野！

一到暑假，有的孩子就“野”起来了，不是看电视就是玩电子产品，甚至从早到晚，不停歇，这让家长很是头疼。其实，只要家长做好这几点，就可以避免这一情况：

1.督促孩子作息时间规律

暑假到了，孩子们再也不用早起，他们可以睡到自然醒。白天睡多了晚上到规定时间自然睡不着，为了打发时间，他们自然就开始看电视或是玩手机啦~为此，家长要督促孩子也要作息时间规律，给他们制定好合理的作息计划，并严格执行。

2.制定学习计划

建议家长在暑期，给孩子制定好学习计划，做到劳逸结合，不仅能让孩子好好玩耍，也能完成学习任务。可不要只让孩子学习哦，要知道如果只是一味地学习，那么将会让孩子产生厌学心理，这是得不偿失的。

3.控制使用电子产品的时间

随着电子产品的普及，很多孩子将时间放到了电子产品上面，不愿意出门。因为孩子自我控制能力还不是很好，有时候他们玩电子产品可以从早上到晚上，这对视力可会造成不小的影响，与此同时，也会影响孩子的学习。

因此在暑假，家长要严格控制孩子使用电子产品的时间，周末多带孩子去户外走走，感受大自然，多多运动，这样不仅能锻炼身体，也能提高抵抗力。

暑假，带孩子出去旅游也是不错的选择哦，不仅能开阔孩子的眼界，欣赏风景，同时也能让孩子各项能力得到提升！

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