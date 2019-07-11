让小家伙更自信，只需要这四招！

可以说，自信的孩子在做任何事情时往往都会充满动力，但如果孩子不自信，做什么都唯唯诺诺。那么，家长怎么做才能让孩子变得更有自信呢？试试这几个方法。

1.营造良好的家庭环境

家庭环境对孩子的成长很关键。如果孩子处在一个好的家庭环境，更容易培养其自信心。当家长遇到困难，应该勇往直前，积极克服困难，给孩子树立好的榜样。但如果父母遇到问题就退缩，那么将不利于孩子自信心的培养。好的家庭氛围，父母的优秀言行举止都会影响到孩子自信心的培养。

2.自主活动、玩耍

家长应该让孩子自己玩耍，自己活动，而不是总是帮孩子安排。现在很多家长都喜欢给孩子安排好各种事情，这不仅会让孩子失去独立活动的机会，更不利于孩子自信心的培养。但如果父母放手让孩子自己去做，去尝试，孩子不仅能掌握新的技能，也能感受到快乐，这更有利于孩子培养自信心。

3.正确对待孩子的失败

不管孩子是失败还是成功，父母都应该正确对待。如果孩子取得成功，父母给予的肯定表扬会让孩子觉得父母信任自己，更能增强自信心。孩子失败也没有关系，家长不能当面责怪孩子，父母首先要做的是帮助孩子分析失败的原因，告诉他们失败是成功之母，并给予鼓励，让孩子再一次尝试，并做好指导工作，这也能培养孩子的自信心。

4.父母多鼓励与关心

父母的关心与鼓励对孩子培养自信心是很重要的。孩子在探索周围世界时，很容易遇到问题，这时候父母就是孩子的支柱，父母的鼓励关心会让孩子更有勇气去认识周围的世界，不再害怕任何困难。

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