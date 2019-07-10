抓住假期猛长个，别让这4种情况拖后腿！

暑假到了，家长可要做好护理工作，让孩子趁机长长个。不过，有些家长的做法反而会给孩子拖后腿，我们一起来看看：

1.睡眠不足

学业压力过大、电子产品的普及让孩子都养成熬夜的习惯，导致孩子根本没有足够的睡眠时间，这自然会影响孩子长个。要知道孩子夜里睡着之后。所分泌出来的生长激素要远远比白天多很多。因此，对于10岁以下的孩子而言，晚上应在九点之前睡觉。

2.不良的饮食习惯

很多孩子都喜欢吃零食，吃起来毫无顾忌。等到吃正餐的时候他们就没有胃口，这直接影响了孩子正常的饮食。饮食不规律很容易导致宝宝消化不良或是积食，对长个不利。

3.盲目给孩子补钙

有些家长为了让孩子长个，会盲目给孩子补钙，但盲目补钙只会影响孩子个子的正常增长。对于宝宝而言，如果每天摄入的钙足够，那就不需要补钙。过度补钙会造成孩子骨骼钙化，孩子反而长不高。如果家长担心宝宝缺钙，那么可以去医院检查，听从专家的建议，不要随意给孩子补钙。

4.宝宝抵抗力弱容易生病

孩子都是父母的心头肉，当发现宝宝生病时，很多孩子会立即带宝宝去医院，各种输液打针，要知道这样反而会降低宝宝抵抗力，更容易生病，影响体质。建议诸如感冒发烧这样的小问题，可以在家先采取物理疗法，不要急着去医院，以此来增强孩子抵抗力。若孩子真的情况严重，则要立即就诊。

此外在夏季，因为炎热很多孩子都没有胃口，这时候家长要注意饮食搭配，多给孩子吃新鲜的蔬果，鱼类、海鲜、肉类、蛋类都是孩子长高的好帮手，家长可以变换着花样给孩子做。平时还要多带孩子去运动，提高抵抗力同时也能分泌出生长激素，这能促进骨骼增长，宝宝个子自然能长高。

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