都说要给宝宝从小护牙，到底怎么做？按照年龄段来教你！

“民以食为天”这句话大家肯定都听过，要吃东西靠什么？当然是一副好牙口！为了让宝宝能摄取足够的营养物质、健康快乐地长大，保护他的乳牙和恒牙可是一样重要的！不少家长还存在着一种误区，孩子乳牙反正会换掉，所以即使坏了也没关系。真相是，如果乳牙损伤严重，会影响到牙龈，恒牙的萌出和生长都会受到影响！

但究竟要怎么护理好宝宝的乳牙呢？光会刷牙还不行！现在育姐就按照年龄来教你~

6~12个月

大多数宝宝的第一颗牙齿都是在4～7个月时萌出第一颗乳牙，也有可能延迟至1岁才会萌出第一颗牙。一般情况下，最先萌出的是下排中间的门齿，其次是上排中间的门齿，然后是上下门牙左右的门齿。以每个月增加一颗的速度，到3岁左右正常的婴儿应该长齐整副20颗乳牙，上、下颌各10个。

如果超过1周岁没有萌出第一颗乳牙，或超过3周岁乳牙未全部萌出，都算做乳牙迟萌，家长就要注意检查原因，采取干预措施了。

此时我们要做的有三件事：

1.开始给宝宝刷牙

即使孩子乳牙只冒出了尖尖，我们也可以用这材质柔软的指套牙刷或干净的纱布，轻轻摩擦几下他的牙齿和牙床，等到整颗牙都长好后，家长就可以使用辅助牙刷，来帮宝宝做牙齿清洁了。记得牙刷要选刷毛柔软的款式，更换牙刷的频率最好保持在一到三个月。

此时帮宝宝刷牙的最主要目的是消灭牙菌斑，那是一种由食物残渣、唾液和口腔中的细菌等混合形成的物质。它会附着在牙齿的表面，长时间不被清理，就很容易引发龋齿。

2.戒掉奶睡

不管宝宝是母乳喂养还是人工喂养，不少家长都喜欢让宝宝含着奶瓶乳头、喝着奶睡觉。这的确是安抚宝宝的一种好方法，但频繁夜奶和奶水，对宝宝的牙齿伤害可是非常大的，奶瓶龋说来就来！

如果发现牙面出现异常白色的疑似脱矿情况，一定要及时就诊，明确诊断并积极治疗哦。何况这样的喝奶方式，习惯延续下去，孩子还可能变成“地包天”，颜值下降多可惜。

3.去看牙医

中国家长好像还没有将看牙医作为一个既定程序，但看牙医不仅能对宝宝的牙齿、口腔情况作出及时的诊断和反馈，还能避免牙病扩大，等到孩子疼得受不了再去，不仅治疗起来麻烦，花的钱也更多了！

育姐建议，第一颗牙萌出后，家长就应该带宝宝去医院做第一次牙齿保健检查。这项检查既能够专业评估宝宝的牙齿状况，还能让宝宝熟悉牙科环境，以后看见牙医就没那么怕怕啦。以后每3个月就带孩子做一次牙齿保健检查，5岁之前，最少也要每年做一次。

1~2岁：使用含氟牙膏

美国牙医学会及美国儿童牙科学会建议，第一颗牙萌出就开始给宝宝使用儿童含氟牙膏刷牙，可以选择含氟量在0.05%~0.1% 的儿童含氟牙膏，但应该控制好牙膏的用量：不会吐出牙膏的宝宝建议每天刷牙两次，每次牙膏的使用量不超过大米粒大小；会吐出牙膏的孩子，每次牙膏的使用量可增加至豌豆大小。

不少幼儿园或社区医院会带着孩子给牙齿涂氟，因为水源地形等原因，各地的孩子对氟的需求量不一样，有的需要有的可能不用。这点要遵循牙科医生的建议，不要自己盲目做判断。

2~6岁

1.学习自主刷牙

这个阶段孩子慢慢长大，也要开始学着保护自己的牙齿啦。从宝宝两岁开始，家长应亲身示范，教会孩子正确刷牙。刚开始宝宝可能对刷牙的方式仍然没有足够的认知，甚至还很排斥，家长可以通过“刷牙游戏”帮他建立口腔保健习惯，先让宝宝看着妈妈刷牙，再让他产生兴趣自己刷。或者带着宝宝一起看刷牙主题的绘本，告诉他刷牙是很重要的清洁工作，否则细菌会让牙齿痛痛。

注意：一些不正确的刷牙姿势可能会让宝宝漏掉“牙齿贴合相邻面”的清洁，引起乳磨牙邻面龋，而且发病隐蔽且易漏诊，等到发现时已经接近牙神经。建议家长帮助使用牙线来清洁乳磨牙间隙，以预防邻面龋的发生。

2.做沟窝封闭

无论牙齿的清洁工作做的如何，宝宝还是会有一定几率患龋齿。为了将预防工作进行到底，家长可以根据乳磨牙的患龋风险情况，请牙科医生选择个性化时机对乳磨牙进行窝沟封闭，这可是预防龋齿非常有效的手段。将牙齿上的小缝隙用特殊材料填起来，就不怕食物残渣附着，“发酵”变成牙菌斑啦。

贯穿整个年龄段：护牙源于“吃”

1.宝宝出牙期间要给宝宝补充容易消化、富含蛋白质、钙、磷等矿物质及各种维生素的食物，帮助宝宝牙齿的生长发育。

2.多带宝宝晒太阳，促进维D合成，帮助强健骨骼和牙齿。

3.及时添加辅食，液体食物难以锻炼到宝宝的牙齿使用。糊状、膏状、半固体、固体的辅食能让宝宝充分利用到唇齿、牙龈和附近的肌肉，对口腔发育有益哦。反之，长期用奶瓶抵住上下唇喂哺，日后可形成牙列不齐等不良后果。

4.全家多食用天然食品，如新鲜的瓜果蔬菜等，这些粗糙而富于纤维的食品能加强咀嚼活动，增加唾液分泌，减少牙齿沟缝中的残余食物，使菌类失去繁殖的环境，使牙面保持清洁。

5.控制宝宝的糖分摄入，不仅仅是甜食，还有很多淀粉类物质，如饼干、蛋糕等。这些食品容易粘附牙面，发酵生酸，极易引起龋齿。

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