孕后血糖太高？别慌，简单五步即可控制

无论你是在怀孕前患上糖尿病，还是由于怀孕而患上妊娠期糖尿病，控制你病情的关键是控制血糖。这样做可以避免高血糖的症状，包括头痛、疲劳、注意力丧失和视力模糊。我们具体来看看如何控制：

1.健康饮食

正确的饮食是控制糖尿病的核心，你应该与医生合作，确保饮食计划是为你特定条件和健康量身定做的。这包括获得正确的碳水化合物平衡，摄取所需的能量和葡萄糖，但不要太多，否则会使你的血糖失去平衡。这可能需要你每天清点碳水化合物，并计划饮食，确保有适量的淀粉、水果、蔬菜、蛋白质、牛奶和脂肪。

2.适度运动

适度的运动与做家务或上伸展课不同，你可以从事一些体育活动，如散步、游泳或做产前有氧运动课，这样做可以帮助身体更好地调节胰岛素输出，进而控制血糖水平。同时，不要过度运动，因为这会产生相反的效果。简单的经验法则是：如果你在做一个活动的时候能轻松地说话，而不是喘气，那么程度是刚刚好的。如果你不能呼吸或喘不过气来，你就需要放松一下，缓和一下你正在做的运动。和饮食一样，最好制定一个健康计划。

3.保持健康的体重

无论你是超重还是正常体重，你都需要在怀孕期间保持对体重增加的控制。根据你怀孕时的体重和身高，医生可以告诉你怀孕各个阶段应该增加多少体重。同样重要的是，要注意，怀孕期间的体重减轻不仅是有害的，而且是危险的。怀孕期间，你不应该进行任何形式的减肥计划。相反，集中精力在适当的营养和锻炼下，将体重控制在推荐的范围内。

4.了解自己的血糖水平

为了保持对血糖的控制，你需要定期检测血糖。你可以在日记中记录血糖，包括你的饮食和锻炼信息，你就可以开始了解某些食物或活动是如何影响血糖的，并做出调整来保持目标。

5.必要时服用胰岛素

在怀孕期间你可能仍然需要服用胰岛素来控制血糖。这并不意味着宝宝会有更大的并发症风险，相反这会保证你和宝宝的健康和平安，同时注意低血糖的症状和怀孕期间低血糖的危险也很重要。

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