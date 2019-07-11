继母虐死儿子后逼女儿顶罪，韩国电影再次刷低人类之恶

今天美妈来聊一部韩国电影《小委托人》，这是继《熔炉》《素媛》之后，又一部有关虐童的片子，而且相较于前两者，《小委托人》更加绝望，施暴的是自己的家人……

男主名叫尹政烨，高校毕业、证书无数，但是就不远出去工作，按照他的话就是不愿去受气。不过他愿意颓废，姐姐却看不下去，于是在威逼利诱下，尹政烨去了当地一家福利院工作。

主角自然有主角光环，于是他上班第一天就碰到了非常棘手的问题，一个女孩举报自己和弟弟受到了后妈的虐待。

举报的女孩叫多彬，10岁，弟弟叫珉俊，7岁，妈妈早逝爸爸工作忙，所以姐姐就承担了照顾弟弟的任务，虽然有些贫苦但是俩人互相陪伴陪伴也算快乐。

直到有一天，爸爸领来了一个后妈……

对于后妈的到来，姐弟俩非常开心，但是没过多久，这个后妈就露出了恶魔一面，吃饭时弟弟因为还不太会用筷子，将食物掉到了桌子上，于是她就开始施暴。施暴前先扎头发的动作，看得我都头皮发麻！

被后妈虐待，姐姐很聪明，第一时间找警察帮忙，没想到警察根本没当回事，很随便的把这件事情转到了儿童福利机构，最后就到了男主手里。

男主跟着前辈一起家访多彬家，结果这个后妈瞬间演技爆发，不仅亲切的抱了抱多彬，还不停的道歉，俨然一位母亲为了教育孩子失手打孩子的后悔模样。

然而在男主二人离开后，后妈因为报警的事情，对多彬进行了更加恶劣的家暴，问题没有得到解决，反而更加变本加厉。

警察和儿童福利院都没法帮助自己，那我可以找老师啊。可是当多彬找上老师的，可是老师看到多彬脖子上的伤痕后就立马找借口离开了？？最后没办法，姐弟二人再次找上了之前帮自己说过话（此前在警察局说的）的男主尹政烨。

因为尹政烨和姐姐也是幼年失去双亲，所以对这对姐弟有些同情，不仅带着他们去大桥上看风景，还吃了汉堡、去了动物园，这是姐弟俩从没有体验过的快乐。

男主本身也有自己的梦想，要去首尔的律事务所工作，而恰恰这个时候他被录用了。于是男主把侄子最喜欢的猩猩玩具送给了弟弟，此外还留下了自己的名片和50000块钱，同时约定以后再一起吃汉堡，然后就匆匆离开了。

晚上后妈发现了男主留下的名片，以为多彬又去举报她，再次暴打了一顿。被家暴只是身体上受伤，当她听到爸爸的话则彻底心凉了，原来爸爸并不爱他们，留下他们只是为了政府发放的资助金。

发现警察、福利院、老师、爸爸都不帮助自己，多彬对身边的人都失去了信任，除了男主尹政烨。所以她即便是被暴打到耳膜出血住院都不愿开口，而是求着老师打电话叫来男主。

看到多彬的惨相，男主决定尽自己一份力，可是换来的是福利院的不懈、后妈的粗暴、爸爸的驱逐，没办法男主只能继续回到首尔工作，并且因为工作出色而获得领导的嘉奖。

而在另一边，姐弟俩只要做错一点点小事，就会受到毒打。

某天，后妈发现了男主留下的50000块钱，她觉得这是弟弟偷家里的钱，结果可想而知，接下来几天整栋楼都充斥这姐弟俩的哭喊声，邻居听到了也不去帮忙，只会抱怨“又来了”！

接下来某天，男主接到了老师的电话：弟弟死了，是被姐姐杀死了。我想看到这里，傻瓜都知道真正的凶手是谁，可是因为被后妈威胁，姐姐只能被逼着顶下这个罪名，而且因为不相信任何人，多彬也不向任何人说出真相。

因为姐姐多彬一直不愿开口，而后妈又特别能演，无论是舆论还是法律都对多彬不利，对此男主非常着急，一直试图说服她说出真相，但是可能是因为之前的抛弃，多彬对男主也失去了信任。

好在最后在侄子的提醒下，男主知道之前送给弟弟珉俊的玩具猩猩有录像功能，只需要按下鼻子就可以录像，而珉俊恰恰喜欢按压猩猩的鼻子，并且无意中录下了后妈的施暴场景。

姐姐也在看到猩猩玩具之后，终于说出了真相，人证物证聚在，后妈终于无力回天被判处有期徒刑16年，爸爸也因为漠视被判5年。

看完整部电影是不是觉得特别害怕，尤其是多彬四处求助无果时的无奈和孤独，真的很让人憋闷。然而更可怕的是，这部电影是根据真实事件改编的！！！

2013年韩国韩国漆谷，8岁女孩因为内脏破裂而死亡，让人惊奇的是，调查还没有展开，女孩12岁姐姐就主动自首，其生父和继母还极力为她提供证词。直到最后，在心理治疗下，才说出真相：妹妹是被继母虐待致死，而自己也在胁迫下不得不顶罪。

原来这些年，姐妹俩每天的日常就是挨饿、挨打，继母会把她们的头按进装满水的浴缸里，会逼她们吃粘上排泄物的卫生纸……

有网友说：近年韩国电影一直让人胆寒，无论是《熔炉》还是《素媛》，亦或是《小委托人》，受伤的永远是孩子。我从来不怕电影有多么恐怖，而是害怕电影根据真实事件改编。

在影片《小委托人》的最后，后妈还曾为自己辩解：她觉得自己一直经历照顾孩子，难道连教育他们的权利都没有吗？她为孩子做出的一切，不算母爱吗？

很明显，这根本就不是母爱，她所说的付出反而更像保姆，是父母不经过同意，就把孩子带来到这个世界上的补偿。而母爱是宽容，是陪伴，是发自内心对孩子好。

所以，

如果你没有准备好，

就不要把孩子带到这个世界上！

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