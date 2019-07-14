管教幼童的5个原则，你都清楚吗？

孩子没有是非观念，在成长的过程中难免会出现各种问题，这就需要家长从中做好管教工作。若是在孩子小的时候不施加管束，长大后就更难以让孩子改正，那么该如何对孩子正确进行管束呢？

1.事先与孩子说好

家长要先与孩子沟通，定下规矩。比如要带孩子出去逛商场时，叮嘱孩子不要乱跑、不许为了买东西胡闹乱哭等等，如果做好了，爸爸妈妈有奖励。这能让孩子有一个约束自己的概念，防止出现难以自控的现象。

2.树立榜样

家长可以在孩子面前做出榜样，从平日里的小事做起即可。如果孩子喜欢某个动画人物或是故事中的角色，可以抓住他们的特点与性格，让这些动画任务对孩子的行为产生引导的作用，比如，孩子不爱吃蔬菜水果，可以说大力水手就是因为喜欢吃蔬菜水果才长得高高的，头脑聪明，打败坏人。

3.适宜地不管孩子

孩子哭闹，任性，很多时候是因为自己的愿望没有得到实现，当孩子的要求太过于胡闹或是不必要时，家长可以适当地不要理孩子，等孩子情绪一过，便不会哭闹了。家长在孩子平静后，就要跟他好好沟通，让孩子了解反思自己的错误。

4.必要的惩罚

家长疼孩子是正常的，但是对孩子的错误行为不做任何措施，甚至包庇，这可就害了孩子。当孩子犯了错误、不听家长话、无理胡闹等时，家长完全可以用一些惩罚措施让孩子得到教训。

5.称赞与表扬

家长也要用奖励表扬的方式鼓励孩子正确的行为，让孩子清楚自己哪些行为是值得做的，并避免不正确行为的形成。

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