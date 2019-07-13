孩子2岁就可以学英语了，这五点请pick~

通常来说，孩子的语言学习期处于2-3岁，在这一时期，孩子对于语言非常敏感，有助于对第二语言的学习。因此，想让孩子学习英语可以从2岁就开始着手了，平日里让孩子多接触英语，培养兴趣，通过歌曲、图书等途径来让孩子对英语语言的了解与熟悉。下面5条贴士让孩子的语言启蒙得到更好地发展。

一、培养兴趣

培养兴趣才是学习的关键。孩子对于故事、动画中的人物形象如果感兴趣的话，可以选择一些与孩子喜欢的人物相关的图书，提高孩子的阅读兴趣，同时也可以让孩子扮演书中的角色，让他开口说话，“演出来”，这样也能锻炼孩子的语言表达能力。

二、听读兼备

孩子从模仿中学习，日常生活中，为孩子读一些英语书籍，宝宝在聆听中，慢慢培养语言的熟悉度，在记忆的过程中培养语感。孩子喜欢听的歌曲、儿歌也可以为语言学习帮上忙，孩子在听歌的过程中就能学习语言。

孩子年龄大了一点，便可以每天固定的时间为孩子朗读图画本，图画本中的单词应选择让孩子容易记忆且多重复的。与孩子一同读图画本前，可以与孩子先看一下书中的画面，再读给孩子听，更有益于孩子理解记忆。

三、养成习惯

让孩子养成阅读的习惯，每日固定阅读时间，睡觉前的时间最为适宜，是孩子记忆力的最佳时期。在家中设立一个孩子自己的读书空间，让孩子自己看书的同时，便于他的专注思考。孩子也可以读书给父母听，参与到读书的活动中来。

四、场合环境

语言的学习也可以融各个场合中，像是与孩子外出，看到广告栏或是商品标志，都可以培养学习语言认知，碰到简单的词汇，还可以提问孩子，有助于记忆力的加深。

五、游戏来帮忙

孩子天性是玩，也可以抓住游戏方面培养孩子语言学习能力。像是字母贴画、字母积木等等，这些游戏器材让孩子通过玩来潜移默化地让孩子学习语言。与父母一同玩耍的同时，也能增进亲子关系，提升学习效果。

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