夏季食物黑名单，一个都不能给孩子吃

前段日子，网红双黄蛋冰淇淋被爆菌落超标，其中大肠杆菌数量尤为突出，不过大肠杆菌超标大多只是腹泻问题，而如果是下面这两种细菌，就可能威胁到生命了。

夏季气温很高，细菌也越发活跃，这其中就包括沙门氏菌和李斯特菌。沙门氏菌和李斯特菌是夏季常见的食源性致病菌，如果不幸被感染，那么孩子的健康就受到威胁，严重的甚至能威胁他们的生命。

目前根据统计，在全世界的细菌性食物中毒中，沙门氏菌占据榜首，在我国仅2017年，就有900万人感染了沙门氏菌，并且有800人因此死亡；而李斯特菌则比较喜欢找孕妇和小孩下手，一旦感染也可能导致死亡。

所以夏天在给孩子准备食物的时候，一定要远离这两种细菌，而下面这几种夏日食物就很可能感染沙门氏菌和李斯特菌，尽量不要给宝宝食用。

△ 未熟透的肉

一般来说，日常烹饪的肉食都会炖上很久，基本不会有半熟的情况，而烧烤为了避免表层焦糊，烤制的时间比较短，所以其内部很可能没有全熟。此前就有妈妈表示，买的烤鸡翅根本没有烤熟，里面的肉还有血丝，这就给沙门氏菌留下了可乘之机。

所以这里建议不要给孩子吃烧烤，自己吃的时候也要注意看看肉是不是全熟，如果还有血丝或者肉质发红，那么就表示还没烤熟不要再吃了。另外如果带着孩子吃牛排，那么也要给他们选全熟。

△ 溏心蛋

所谓的溏心蛋就是半熟的鸡蛋，里面的鸡蛋黄还是液态，因为口感非常棒，所以不少人都喜欢这么吃。但是因为也是未熟透的状态，所以很容易还残留沙门氏菌。如果是孕妇或者孩子，那么就不要给她们吃溏心蛋，而是充分加热至蛋白当黄完全凝固才行。

△ 街边冰淇淋

夏天在很多地方都会有冰淇淋车，尤其是在一些旅游景区、游乐园，每当路过的时候，妈妈们很可能拗不过孩子，买上一两个甜筒。但是因为条件所限，这类冰淇淋车很可能没有经过巴氏杀菌并且容易积聚细菌，其产出的冰淇淋就可能被沙门氏菌污染，吃了之后很可能出现健康问题。

如果真的想给宝宝吃冰淇淋，那么最好选择正规品牌的产品，而不是街边冰淇淋车。具体是什么品牌到无所谓、伊利、八喜、蒙牛等都可以以，这是因为我国对于冷冻食品都有比较严苛的要求，大多需要经过巴氏杀菌。

△ 市售鲜榨果汁

鲜榨果汁是有水果鲜榨而成，看起来似乎营养健康，但事其实市售鲜榨果汁大多没有经过消毒，所以果汁从榨出来开始，就会被细菌所污染，并且随着时间的推移，细菌的数量也越来越高。

此外很多饮品店会在果汁内加冰块，而这种冰块也可能含有细菌。此前英国BBC就曝光过，当地常见的三家咖啡连锁店星巴克、Costa和Nero的冰饮中，均检测出“粪大肠菌群”，而导致这一情况的原因就是冰块没有做过杀菌处理。

所以如果确实想要给宝宝喝果汁，那么不妨在家现榨现喝；或者直接购买超市封装的现榨果汁，他们大多经过巴氏杀菌的处理，虽然必然会含一些防腐剂，但是比细菌感染安全多了。

△ 市售果蔬沙拉

在一些超市里经常会有水果或者蔬菜沙拉，一些妈妈会买来给宝宝吃，觉得这样既健康又有营养，但还是有同样的问题，就是没有经过杀菌处理。虽然这些沙拉制作好之后，一直被冷藏，但是也没法阻止细菌地繁殖，除非是现做现吃，否则你根本不知道里面的细菌含量是否能致病。

此外在沙拉的制作过程中，也无法确保是否合规，比如蔬菜水果是否清洗干净、制作人是否洗手消毒、制作过程中的案板刀具有没有生熟分开……所以说看似健康的沙拉，其实存在不小的危机。如果想要给宝宝吃，那么不妨自己回家做，更加安心。

△ 泡久的木耳

木耳营养非常丰富，不少妈妈们喜欢夏天用木耳做凉拌菜，不过目前市面上的木耳都是干的，需要泡发才好烹饪，不过切记不能泡太久。这是因为长时间浸泡会给细菌提供了温床，时间越久细菌就越多。

一般情况下，泡木耳不要超过2小时，如果泡久了并且发现木耳表面黏糊糊的或者异味，那么就不要食用了，因为它们很可能已经变质了。另外除了木耳，银耳、腐竹等需要泡发的食物同理。

△ 剩饭剩菜

夏天气温较高，剩饭剩菜即便是有冰箱加持，变质的速度也比较快。如果给孩子食用，很可能出现胃肠道问题。所以说每天做饭，尽量算好家庭成员的进食量，最好能每餐都光盘。

如果确实吃不完，那么一定要密封好再放进冰箱，下次食用的时候，也要将食物二次加热，以杀死菜品中的细菌。一般来说，只要保证食物内部温度加热到74℃，就不会出现安全问题。

其实很多常见的细菌病毒并不能威胁到健康的成年人，但是对于小孩子或者孕妇这类特殊人群来说，并不怎么安全。所以夏天给孩子准备食物的时候，一定要多多小心，不能忽视食品安全。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)