818新生儿的民间习俗，个个都很荒唐！

民间一直流传着一些关于育儿的习俗，这些习俗有的是对的，是前人总结的育儿经验，但也有一些是不科学的：

一、给女婴挤乳头

比如说，给女宝宝挤乳头这个习俗，就是一种错误的做法。

在老一辈看来，给女婴挤乳头可以避免孩子长大之后乳头凹陷，事实上这种做法不仅起不到效果，还容易导致女婴的乳头发炎。

二、认为新生儿怕冷不怕热

有些地区认为新生儿是怕冷不怕热的，因此会给新生宝宝穿厚衣服。

从医学角度来说，新生儿的体温调节中枢是不健全的，汗腺的发育水平也要远远低于成人水准，因此他们不仅怕冷也怕热。盲目给新生宝宝穿厚衣服，对宝宝的身体发育是不利的。

三、认为新生儿不能见光

大家都知道，刚出生的宝宝视力非常差，所以有些人顺势提出了“新生儿不能见光”的说法。

事实上，这个说法容易造成误解，新生儿不能见的是强光。有些家庭会把新生儿住的屋子布置得很暗，比如把窗帘全部拉起来，这样做对新生儿的视觉发育是不利的。

四、认为新生儿容易受惊吓

看到这一条，可能很多父母要提反对意见，因为按生活中的常识来看，新生儿看起来确实怕声响，很容易受到惊吓。

有些家长因为这一点，在家照顾新生儿时就会蹑手蹑脚，不敢正常发出声音，这种做法其实是错误的。

因为新生儿表面上是“容易受惊吓”，而事实上是因为他们的神经髓鞘还没发育完善，在应对外界刺激时会产生一种名为“泛化反应”的动作，但这不是受惊吓。

所以说，在把新生宝宝从医院接回家以后，家长们不必蹑手蹑脚，这样做反而不利于孩子神经系统的发育。

以上这几条民间习俗，你们那儿有吗？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)