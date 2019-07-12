爱吃馊饭，喜闻闲鱼味……怀孕后的笑死人怪癖你有吗?

前两天朋友聚会，闺蜜们坐一起聊的正欢。怀孕4个月的花花说有点饿了，要开始“下午茶时间”了，边说边从包里掏出了一个小小的圆形便当盒，神神秘秘的，打开一看是一份白水泡饭，还有一股子馊酸馊酸的味道。简直就是一颗生化武器！

花花说，怀孕后她也不知道怎么回事就爱吃这一口！每天都想吃！而且这个饭还得必须在阳台上晒馊了才好吃！

听她介绍完这碗米饭，我一口水差点就喷出来了！

都知道怀孕后的准妈妈们饮食喜好是会有些变化，但这馊掉的米饭…也太奇怪了吧！说到这，旁边两个生过孩子的朋友立马打开了话匣子，纷纷表示这很正常啊~谁怀孕的时候还没点特殊的饮食癖好呢？

育姐回来在网上一问才发现，花花的馊米饭算什么呀，原来孕妇们还有更夸张的【怪癖】呢！

今天就来看看准妈妈们怀孕后，都喜欢吃些什么奇奇怪怪的东西吧。

哈哈哈哈哈哈，这位老公也是真不容易。开车找猪圈也就算了，找到了还得陪着老婆一起闻吧！心疼他哈哈哈

但讲真，怀孕以后喜欢上奇怪味道的孕妇还真不少：

@竹子8820：我怀宝宝的时候每天都要闻着我老公吸过的烟头….放了很多在床头。

@水仙已乘鲤鱼去去去：我喜欢闻咸鱼，天天去超市咸鱼摊转转深呼吸。

@薇薇安baby：找到组织了，怀孕的时候喜欢闻奇怪的味道，汽油味、抽完的烟嘴味道。每次闻一下感觉像电视上吸毒似的好爽。现在生完了又没事了….

@稳翻漆黑中的自己：我怀孕的时候喜欢闻樟脑丸，就是睡前床头柜上摆两颗，后来家里人说樟脑丸对孩子不好给我扔了。【大哭】

光闻味儿哪能概括全准妈妈们的特殊癖好啊，一旦吃吃喝喝起来更是吓人！

@表示很讨厌酒味：怀孕的时候特别爱闻白酒香味，很想喝觉得怀了个酒鬼。

@燕归来：都不好意思说我怀孕时候的怪癖：一必须抽烟不然就孕吐（这之前我不抽烟）。二爱吃菠萝皮，就是带刺的那一层。三小米粥泡方便面，而且还不能泡透，得硬硬的吃。四把西瓜子嚼烂咬碎咽下去，西瓜瓤不吃。五偷偷吃茶叶…..我都怀疑自己怀了个怪物！

@喵筱诗：我现在怀孕想吃东航的土豆鸡肉盒饭。

@东临天下：媳妇怀孕那会，脾气变得有点让人捉摸不透，没事就爱哭耍小性子。一天，正在吃午饭，忽然媳妇“哇”的一声就哭了，我如临大敌，慌忙问咋回事？只见媳妇噙着泪水说：“老公，我想吃高铁上的盒饭！”我……

饭后小食水果也可以了解一下：

@瓦扣酱：我想吃葡萄味的提子。

@goodluck：我想吃榴莲味的大白菜。

我说各位准爸爸，你别觉得媳妇难伺候，真正难伺候的不在你们家好吗？

@合肥君然汽配：想吃涂脸的大宝…..不能闻到那个味，馋的不行！

@不是汽水怪：我妈妈怀我的时候疯狂想吃鸡蛋壳，没错就是生鸡蛋外面的壳，看见鸡蛋壳就流口水。那段时间姥姥姥爷被迫天天花样吃鸡蛋，给我妈供应鸡蛋壳….

@祝你今天愉快：我是怀孕的时候想吃水泥…..我家二楼没装修就是一股水泥味，我就每天搬个凳子坐在二楼门口使劲闻。

还有下面这种…..家里穷的开不了锅了吗？要去吃土？

估计是准爸爸们伺候不到位，这不，准妈妈们不乐意了。

哈哈哈哈哈，其实孕期里的准妈妈们真的非常非常辛苦！为了未出世的孩子，这不能吃那必须吃，有些奇怪的小癖好也是可以理解的~当然，前提是不影响自身的健康和宝宝的发育。如果不放心，建议及时咨询医生哦~

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