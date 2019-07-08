台湾夫妇痛殴子女致重伤，连3个月的小宝宝都不放过！

据台湾媒体报道，桃源县一对夫妻因为管教问题长期殴打孩子。去年五月，狠心爸爸用甩棍将老大的左手打断，之后他又将老二的双手和肋骨打至骨折，就连3个多月的小女儿也惨遭毒手，被打成颅骨骨折。而妈妈并没有保护好孩子，也没有及时报警。目前，检方以家暴伤害罪对这对狠心夫妻提出指控。

爸爸长期家暴，妈妈熟视无睹

据检警调查，从去年5、6月以来，爸爸田某用甩棍、窗帘杆、竹制抓耙等物品暴打孩子，导致大儿子两眼淤青、左前臂和左手手指骨折；二儿子后背和屁股淤青，锁骨、肋骨、左上臂和右手腕骨折，全身上下满是伤痕。3个多月的小女儿由于哭闹，也被爸爸用长棍殴打，导致颅骨和双手骨折。

而妈妈陈某明知老公的暴行却有意包庇，没能保护好孩子并及时报警，纵容丈夫家暴。

检方起诉狠心父母 要求予以重判

据悉，二儿子和小女儿全身多处骨折，伤情严重，已被送进儿童加护病房进行救治。检方以家暴伤害罪对这对狠毒夫妻提起公诉，并要求依照“儿童及少年福利与权益保障法”予以重判。

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