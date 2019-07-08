为了娃好，哺乳期这些美食都别碰！

作为一个母乳喂养的妈妈，如果你有一个全面健康，均衡的饮食，那么你的奶水将更加优质，宝宝也会受益更多。因此，在饮食上要多多注意。下面这几样食物在哺乳期时应该尽可能避免：

酒

母乳喂养时，不建议饮酒，因为酒会导致母乳供应减少、影响放松反射，并会通过母乳传递给宝宝，而酒精也会损害你照顾孩子的能力。此外，通过母乳反复接触酒精可能会对孩子的健康和发育造成危险。你完全可以喝其他美味的饮料，比如柠檬水、苏打水、绿茶等等。

高汞海鲜

汞是一种重金属，是地球上天然存在的元素。一种叫做甲基汞的汞存在于鱼中，而有些鱼比其他鱼含有更多的汞。汞含量高的鱼类包括：鲨鱼、剑鱼、方头鱼、鲭鱼王。而过多的汞对你和母乳喂养的孩子来说是危险的，长期持续接触对人体有毒。它影响身体的许多部位，包括大脑、神经系统和肾脏。此外，汞中毒甚至可能是致命的。

汞对子宫和母乳中过量暴露的婴儿的影响更大，过多的汞会导致大脑和神经系统的发育问题，从而导致语言、协调、注意力、记忆和学习问题。

含咖啡因的食物和饮料

过量摄入咖啡因会给你和孩子带来问题，咖啡因并不仅仅在咖啡中。咖啡因存在于茶、巧克力、能量饮料、头痛药中。所以，如果你喝了几杯咖啡，和一些巧克力，咖啡因可以很快地累积起来，甚至你都不会意识到。过量的咖啡因会导致母乳供应下降。另外，由于咖啡因是另一种进入母乳的物质，过量的咖啡因会给宝宝带来问题，包括：紧张、易怒、睡眠困难、肠绞痛等等。

油腻肉和油炸食品

油炸食品和油炸肉类含有大量饱和脂肪和盐。当你哺乳时，它们不会给你所需的营养。所以，你应该限制这类食物的摄入量，常见的有培根、香肠、热狗、油炸食品。高饱和脂肪和高盐食物会导致体重增加并导致健康问题，包括糖尿病、高血压、中风和抑郁症。

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