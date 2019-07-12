病一场，脾气涨，小家伙这是怎么了？

“病一场、脾气涨”，育姐一个朋友最近就遇到了这个问题。孩子生病住院，朋友心疼的不行，事事细致入微，把孩子照顾得非常住到。哪知道，孩子病好回家后便吵着要妈妈跟在医院一样对他，一不顺他心意就大发脾气，这让朋友很苦恼，这该怎么办呢？

为何孩子会“病一场、脾气涨”？

孩子生病时，就成了重点关注对象，家长几乎什么都满足孩子的要求。孩子在医院里看见针头、药剂都会哭闹，为了让孩子听话接受治疗，家长便会各种哄着孩子。孩子就会产生只要哭闹就会得到关心疼爱，这样的想法也就带到了家中。

怎样避免这一情况？

1.不要太过于关注孩子

虽然孩子的心情得到平复，治疗也能顺利进行，但是在家中与孩子定好的“约法三章”就很容易被打破。所以，在孩子生病时，对于孩子的关心要适度，不要任何要求都答应他。

2.巧妙询问孩子的感受

孩子小无法表达自己的感受，如果出现肚子疼、发烧等生病状况，嘴巴说不出来，憋着难受便哭闹，越闹越难受。建议父母要巧妙地询问宝宝的感受，用身体动作或表情来“问”宝宝，鼓励孩子表达。

3.多给孩子时间适应

孩子恢复后，父母不要立马就又严厉起来，这会让宝宝产生待遇偏差，感到不解，便会用哭闹来引起父母的注意，希望能重新获得他们的爱。多给孩子一点适应的时间，让他明白父母还是一直爱着孩子的。

看着那么小的孩子被病痛折磨，让家长看在眼里、痛在心里，因此对孩子的照顾与关心相较于平常更加悉心。但是大家要记得不要过度关心孩子，任何需求都满足孩子，不要让孩子养成任性的毛病。

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