孩子也会有小情绪！教你正确疏导

大人们懂得如何发泄疏导自身的情绪，但孩子们还小，对自身的行为也没有判别能力。孩子出现不良情绪时，通常哭闹甚至选择恶劣的行为来发泄。因此我们要去帮助孩子，让他学会正确疏导自己的不良情绪。

一、伤心

孩子也有伤心的时候，像是自己的玩具坏了或是吃的东西掉在了地上。家长不要立马表示去帮孩子换一个或是重新买一个，而是可以给孩子一个亲吻、一个拥抱来安慰。总是用物质来安慰孩子，会让孩子出现东西坏了总是有新的想法，不懂得珍惜，甚至以后还会故意弄坏。

二、害怕

孩子天性好奇，对事物充满期待，但也会恐惧害怕。当孩子恐惧害怕一件事物时，家长应该把自己带进孩子的情绪中，以孩子的心理进行沟通交流。可以鼓励孩子充满勇气地面对，让孩子发现更多有意思的事。

三、愤怒

孩子喜欢的东西被抢走夺去时，通常都会生气哭闹，甚至大打出手。大人首先不要立马上前责怪孩子自私等，而是站在孩子的角度去感同身受一下愤怒的情绪，让孩子通过和其他小朋友商量讲道理的方式去拿回自己的东西，或者邀请别人一起分享玩耍。

四、愧疚

孩子粗心，弄坏了东西，此时孩子感到愧疚并害怕。大人首先不要责骂孩子，也不要当做无事发生。而是先询问孩子是否受伤，以此来关心孩子，然后认同他的错误与愧疚的情绪，并告知他愧疚抱歉做不出任何补偿与改变，而是学会如何补救。

五、妒忌

孩子们在一起玩耍难免会出现互相攀比，这时候就会有嫉妒的心理出现了。举个例子，父母有时会与其他小朋友聊天，当孩子看到这些亲昵的动作时，会觉得自己的父母把自己的爱给了其他小朋友，甚至不喜欢父母与其他孩子讲话。孩子便哭闹，把其他孩子拉开父母的范围。出现这种状况，父母不要立马指责孩子，分析孩子出现这些行为的根本原因。原因是孩子嫉妒的话，可以静下心对孩子表达爱，传输正确的世界观。

孩子需要家长正确的引导教会他们疏导自身的不良情绪，学会合理处理情绪，他们才会在成长道路中不断的健康成长~

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