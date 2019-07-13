育儿七大原则，献给第一次做父母的你~

第一次做父母难免会有些紧张，不知道如何教育好孩子。别担心，育姐这就跟你分享育儿的七大原则，一定能助你一臂之力：

一、饮食睡眠很重要

饮食和睡眠对于孩子的生长发育及其重要，孩子的饮食要合理营养，作息时间要规律，睡眠要充足。

二、心平气和，要有耐心

孩子淘气，不听父母话的时候，很多父母都会火冒三丈，甚至说出”不要孩子了”"把你生下来干嘛”等话语，这些气头上的话都会伤了孩子的心。面对孩子的胡闹行为，先不要立马指责发火，静下心来，等慢慢气消后，再有耐心地对孩子教育。

三、建立是非观念

孩子还小的时候，并不知道什么是对是错，作为父母要告知孩子是非的判断。以自身的行为作为孩子的学习的准则。

四、奖罚分明，注意鼓励

奖惩分明让孩子明白是非，孩子做错事情需要责罚，那么罚要告诉孩子错在哪里，因为什么原因。表扬时候也要注重小细节，哪方面做的好，并且在表扬时不要只注重物质上面的鼓励，孩子其实更在意父母的口头上的称赞。

五、重视亲子时间

要重视与孩子共处的时间，孩子慢慢大了，家长也会工作繁忙，与孩子的时间也会减少，但多忙也要能够节省时间出来与孩子一起交谈互动，聊聊今天做了些什么，学到了什么，别让孩子觉得自己被忽视。

六、给予孩子私人时间

孩子同大人一样也需要自己的独处时间，这一独处时间并不是要家长让孩子自己玩手机、看电视等，而是给孩子独处的时间去玩耍、读书等等或者与朋友活动。

七、培养良好习惯

孩子良好的习惯很重要，父母可以让孩子养成每日阅读的习惯，定点提醒，慢慢培养孩子的习惯。

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