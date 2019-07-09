孕妈作息规律，宝宝受益多多~

你知道吗？胎儿也有着自己的生物钟，但是大多也是会受到母亲的影响。母亲的作息正常，宝宝出生后的睡眠也往往会很好；母亲的作息紊乱，宝宝的作息也会被打乱。

胎儿在宝妈肚中16-17周，各个器官开始活跃起来。在胎儿34-35周时，胎儿能够区分白天与夜晚，白天处于活动兴奋，晚上则安静。而只有宝妈的作息规律，才能让胎儿的作息更有规律性

作息规律对胎儿的影响

拥有规律作息的母亲，胎儿相对于没有良好作息的母亲更加健康，精神状态更好，也容易培养良好的睡眠习惯。

作息不规律对胎儿的影响

作息时间不规律，会导致母亲的免疫力与抵抗力低下，身体与精神状态不足，更会对肚中的胎儿发育造成影响，特别是在前期胎儿器官的形成发育时期。

如何提高胎儿睡眠质量

1.拒绝嘈杂的环境

胎儿在6-7月后，听觉系统逐渐发育完整。在胎儿睡觉时，宝妈身处在嘈杂的环境中会严重影响胎儿睡眠，甚至无法入眠。

2.睡前少饮水

胎儿的发育伴随着子宫的增大，宝妈容易出现尿频的状况。睡眠时因为尿频频繁起夜会影响宝妈的睡眠，肚中的胎儿也会受到牵连。

3.衣物不要过于紧身

胎儿在肚内成长，宝妈的肚子也会变大，这时要着重在衣物上选择适合身形的，太过于紧身的衣物会压迫肚中的胎儿。

孕妈助眠小妙招

1.适度的运动

在白天期间适当运动，有助于宝妈晚上入眠。白天运动的活动量为宝妈的身体起到激活的作用，减少压力，并且晚上恢复体力时，也可以提高睡眠质量。

2.安排午觉时间

午觉后可以提高宝妈精力，改善身体精神状态。建议在白天睡1-2次，每次25-30分钟。

3.注意饮水

在早上宝妈可以多饮水，而在晚上和睡前少饮水，防止尿频。

4.睡前禁手机

睡前玩手机会导致宝妈精神活跃，难以入眠。

5.保持舒适的睡姿

大部分宝妈了解到怀孕中睡姿要偏左侧，因此都会有意地的在睡觉时改成这一睡姿。但是要注意一些右旋子宫的宝妈采取左侧睡姿会感到不适，甚至难以入眠。所以对于宝妈而言，建议遵医嘱，选择适合自己舒适的睡姿，这对于自身与胎儿的睡眠质量都有所好处。

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