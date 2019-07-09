还在当众骂孩子？你是在害Ta！

孩子犯错惩罚确实是没问题，但是有的家长会在大众广庭之下打骂孩子，这可万万要不得，要知道这可能对孩子的心理上形成负面影响：

当众打骂孩子会产生不良影响

1.羞耻感

责骂孩子是希望孩子能够认识到自己的错误，但在公众面前责骂孩子，孩子第一反应会是羞耻，丢脸。这种羞耻经历甚至会一直跟随孩子长大，成为阴影。到将来会出现不愿与人相处，孤僻的性格或是情绪激烈偏激的行为。

2.自尊心受损

孩子的自尊心也会因此受损。孩子的自尊在众人面前一点点打击，而自尊心摧毁则会让孩子内心变得敏感，情绪无常，不愿与别人交往。

3.内心防线崩塌

当孩子在众人面前被责骂时，面对那么多人的眼神，心里很容易留下阴影，孩子的心理防线崩塌，对今后的成长影响很大，甚至会出现讨厌社会等负面人格。

如何在孩子犯错时，正确教育ta呢？

1.及时引导

孩子懵懂犯错时，父母应该及时与孩子沟通，引导他知道哪些是正确的行为，而不是放纵孩子，甚至包庇，这种盲目的溺爱会害了孩子。

2.让孩子知道父母一直在身旁

孩子犯错，父母应该同孩子一样一同直面错误，而不是只指责孩子，把责任都归到孩子身上，让孩子心中明白父母会和他一起面对。

3.注意沟通的方式

父母注意与孩子沟通的方式，耐心与他交流，通过讲道理的方式让孩子聆听以此纠正错误的行为，但是要注意言行与态度。

4.要有原则

要让孩子知道一个原则：自己做错事情要勇于承担，并且要及时向别人道歉。

5.教会孩子认识错误

孩子犯错误后，要让孩子学会认识到自己的错误，诚实承认自己的错误。孩子能够直接承认面对自己的错误，在以后就还有补救的机会。

6.学会承担责任

除了要诚实承认，还要学会承担责任，做出补救措施。父母可以同孩子一齐补救，引导孩子的行为。父母也要允许孩子的解释言辞，并且让孩子知道解释不是摆脱自己的责任，让孩子自己明白哪里做错了，并且如何去补救。

7.给予孩子充足的时间

改错需要时间，孩子更需要时间来学习弥补错误。父母不要催促心急，要耐心地教导孩子，引导孩子纠正错误。

惩罚孩子是为了让孩子知道自己行为的错误，有一个是非的观念，并去做出弥补与改正。孩子都在错误中成长，而家长则要用正确的方式教育孩子。

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