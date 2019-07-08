暑假到了，孩子千万不能“宅”！会远远落后于他人

暑假到了，但是很多孩子宁愿赖在家里”宅”一天，也不愿出门活动，不是看电视，就是拿平板。要知道，喜欢出去玩的孩子和“宅娃”真的大不一样，我们一起来看看：

1.性格活泼开朗

喜爱外出的孩子往往更外向，活泼开朗。外面的世界五彩斑斓，孩子玩耍学习更能充满乐趣，并且孩子与新鲜事物接触，接触到不同的人、不同的事，更有助于培养孩子学习探索的能力。

相反，孩子在家中接触到的只有家里人，聊天也多与父母，极大限制了孩子各方面的培养与发展。

2.体质更好

孩子在户外活动玩耍，相较于家中室内，活动量明显增大，并且也能呼吸到新鲜空气。孩子在天气适宜时候出门运动，晒着太阳光，更有助于孩子个头长高，也会减少得病。

而赖在家中的孩子，每天的活动都在自家，非常局限。并且在家里总是与电子设备打交道，会影响到视力，若是再爱吃零食，也很容易造成肥胖的健康问题。此外，不经常出门，活动量又少，再加上晒不到太阳，也容易出现缺钙的状况。

3.扩大眼界

读万卷书，不如行万里路。孩子看书或听别人的描述所得到的认识感触，不如去让孩子切身体会。带孩子出门欣赏大好河山、名胜古迹，能够扩大眼界，让孩子的三观得到丰富。

“宅娃”则接触到的事物很少，视野只停留在原地，聊天时的内容也会让人感到无趣，并且在见识上也与别的孩子产生区别，甚至差距越来越大。

4.社交能力更强

孩子爱出去玩也能够培养自身社交能力，增强与别人交流的技巧方式。在外面碰到不同的人，锻炼孩子与他人沟通，认识新的小朋友，扩大社交圈。同时让孩子变得自信、大方，不会在碰到陌生人或处于陌生场合时，出现怯场、害怕的心理。

“宅娃”的社交能力就相对薄弱一点，只处在家里，限制了孩子与别人的沟通机会。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)