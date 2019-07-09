孩子缺乏主见？竟然是这些原因……

生活中，有些孩子总是过于依赖父母，遇到各种大大小小的事都要父母来帮其解决，完全没有主见和自我意识。那么，孩子为何会这样呢？我们一起来分析下：

孩子为何会缺乏主见？

1.过度干预

孩子在在日常生活里会遇到各种各样的人和事，而有的家长抱着孩子还小的想法，便会代替孩子处理，替孩子做出判断与决定。这种行为让孩子平日里得不到锻炼的机会，孩子的能力得不到锻炼，孩子怎么有主见呢？

2.过度否认

父母不应该依据自己的方式或是想法来要求，甚至强迫孩子，一味地否定孩子的想法会打击孩子自信心。父母应该先换位思考，在孩子的角度上学会沟通，鼓励孩子说出自己的想法并自己做出决定，并给予适当引导。

如何让孩子有主见？

1.创造锻炼机会

孩子确实一开始没有独立自理的能力，但他在平日的生活学习中可以吸取经验。家长要给予孩子锻炼的机会，多与别人进行交际，进行活动。孩子碰到难题时，不要立马代替孩子解决，先鼓励孩子自己思考，独立想出方法解决。行为正确时，给予称赞与建议；行为错误时，进行纠正。

2.让孩子表达意见

在平常，也可以让孩子表达家庭意见，比如平日里想吃什么菜或是挑选哪样商品，询问孩子选择的理由，既能够让家长知道孩子的偏好，也锻炼了孩子的语言表达能力与思考能力。

3.不要太过于看重结果

父母不要太过于看重结果，过程也很重要。比如孩子跑步时，虽然比别人慢了，但孩子坚持了下来到达终点，父母就应该对孩子的精神给予肯定与称赞，鼓励孩子下次会取得更好的成绩。

4.回应孩子的质疑

面对孩子的质疑，父母要有耐心的回应孩子的问题，可能某些问题对于大人来说很容易，但孩子却不知道为什么。父母应该鼓励孩子提出疑问，多方面的思考，发表自己的观点。

有主见并不是天生有的能力，孩子需要在锻炼中培养，父母家长更是应该要有耐心引导孩子，让孩子变得独立。

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