想解决宝宝腹泻，了解这些事很关键！

宝宝腹泻其实并不少见，有调查显示一岁左右的宝宝每年一般都会腹泻6次左右。不过如果宝宝腹泻次数过多，那么就需要注意了。那么，宝宝为什么会腹泻呢？宝宝腹泻爸妈又该怎么做呢？

宝宝为什么会腹泻？

饮食乱导致腹泻

宝宝的肠胃因为年纪小的缘故比较敏感，胡乱饮食就容易导致他们腹泻。比如有些宝宝喝牛奶会拉肚子；有些宝宝吃海鲜会拉肚子；还有的宝宝吃生冷的食物也会拉肚子……所以饮食乱是宝宝腹泻的一个重要原因。为了避免宝宝因乱饮食而腹泻，所以爸妈记得要做好饮食调理。

饮食不规律导致宝宝腹泻

发育未完善的肠胃还无法适应饮食变化，所以饮食变化太显著，也很容易出现腹泻问题。

细菌感染导致腹泻

宝宝的抵抗力无法和成年人相比，他们抵抗力弱，对于大人来说不会感染的病毒细菌，但是对于小宝宝来说则不同。宝宝们如果接触这些细菌受感染的概率大，一旦感染就可能出现腹泻的情况。所以爸妈们要特别注意宝宝的卫生，饭前便后都要记得洗手，宝宝的餐具以及衣物都要清洗干净。另外需要注意的是，不要轻易亲吻宝宝的嘴巴，这样也很容易导致感染。

宝宝着凉导致腹泻

宝宝如果受凉了，那么也容易有腹泻的问题。

宝宝腹泻，爸妈怎么做

宝宝腹泻会流失很多水分，所以这个时候爸妈要给宝宝补充水分。另外，宝宝腹泻还可以服用补液盐，以此来防止宝宝脱水。当然如果宝宝腹泻严重，找不出原因，家长又毫无头绪时，记得要带宝宝及时就医。

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