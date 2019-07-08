宝宝咳嗽嗓子哑了怎么办？这几招能让孩子得到有效缓解

宝宝免疫力不如成人，常常会有感冒发烧的情况，容易出现咳嗽、嗓子沙哑等症状。很多家长面对这种情况，手足无措。那么，宝宝咳嗽嗓子哑了怎么办？下面这几招可以帮助宝宝有效缓解，我们一起来看一下：

1.稳定情绪

宝宝身体仍在发育中，发声器官还没有发育完全，如果宝宝情绪波动比较大，喜欢哭闹、大喊大叫，很容易引起声带发炎，导致嗓子变哑。因此，日常生活中家长要注意稳定宝宝的情绪。

2.补充水分

宝宝咳嗽嗓子哑了，此时应及时给他补充水分。建议大家给宝宝多喝点白开水或果汁。新鲜蔬菜有助于提高身体免疫力，也应该多吃。而辛辣刺激性食物会加重病情，加重咳嗽不适，因此生病期间不要让宝宝吃这类食物。

另外，宝宝生病期间需要多休息，保持充足的睡眠可以让身体好得更快。另外，睡觉时抬高枕头也可以有效缓解咳嗽。

3.中医疗法

宝宝反复咳嗽，嗓子很容易就会变哑，此时采取中医疗法往往也有不错的疗效。食疗上，冰糖炖雪梨、熬川贝水都能帮助孩子止咳润肺，另外，给宝宝做推拿也有助于改善咳嗽、嗓子嘶哑等问题。

4.及时就医

如果宝宝咳嗽时突然声音嘶哑，听上去像狗叫或者是鸡打鸣，甚至出现呼吸困难，他有可能患上了急性喉炎，应及时带他去医院就诊，以免耽误病情。

宝宝咳嗽嗓子哑了怎么办？以上这些招数大家不妨试试，相信宝宝很快就会好起来的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)