出现这些信号，说明胎儿很可能已缺氧，需警惕！

怀孕后，准妈妈们都会牵挂孩子的健康，尤其是担心孩子缺氧的问题。一般来说，缺氧是有信号的，如果出现以下几种情况，说明宝宝很可能缺氧：

三种信号说明胎儿缺氧

1.羊水量减少

正常情况下，羊水深度在2cm以上，指数则在5以上。如果深度低于2cm，指数小于5，那么孕妈就要注意了，这有可能是胎儿缺氧了。

2.胎儿发育变得迟缓

随着月份的增加，孕妈体重、宫高、腹围都会有不同程度的增长。如果产检发现没有增长反而下降，说明胎儿生长发育很可能受到限制，从而导致出现缺氧的情况。

3.胎动的变化

从第四个月开始，孕妈就能感受到胎动。每天记录胎动情况可以更好地了解胎儿发育情况。以12小时为例，胎动次数一般在30-100次中间。但如果中间没有胎动或是异常都说明胎儿可能有缺氧的情况。

避免胎儿缺氧，孕妈可以这样做

1.控制好自身体重

怀孕后，无论是体重过重还是过轻，对胎儿和孕妈自身都是不利的，因此建议女性在孕期要合理饮食，控制好自己的体重。

2.采取左侧卧睡姿

为了不压迫子宫及周围器官，建议孕妈采取左侧卧的睡姿。这不仅能让子宫向左移动，增加血液供应，同时还能提高血液中的含氧量，让胎儿有足够的氧气，有利其生长发育。

3.定期去医院进行产检

这非常重要的。之所以让孕妈定期去医院进行产检，为的就是了解胎儿发育情况，是否有缺氧的发生。如果有要及时采取有效措施，将伤害降至到最低。

在孕期，孕妈需要养成好的饮食习惯，多运动，定期去医院进行产检。同时，还应该每天记录胎动情况，一旦发生异常，立即就医！

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