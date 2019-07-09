“杀妻冰柜藏尸案”二审宣判：糊涂家长还要毁掉多少孩子

频上热搜的“杀妻冰柜藏尸案”7月5日迎来二审宣判，上海市高级人民法院依法公开宣判被告人朱晓东故意杀人上诉一案，裁定驳回上诉，维持原审对朱晓东以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身的判决，并依法报请最高人民法院核准。

去年8月一审的时候，朱晓东就已因杀害妻子杨俪萍并藏尸冰柜三个月多月而获判死刑，但近一年来，朱晓东的家人上诉请求从轻处罚，才使得这件案子始终被媒体聚焦。

“杀妻冰柜藏尸案”案情回顾

相信大家都有看过到相关的报道，这一案件发生在2016年10月17日。

29岁的朱晓东与妻子杨俪萍原本感情甚笃，2015年12月31日登记结婚。但在步入婚姻几个月后，朱晓东就开始婚内出轨。第一段婚外情被妻子杨俪萍发现后，朱晓东写下了保证信，发誓会和对方断绝关系。2016年8月，朱晓东再次出轨。

其实自结婚以来，两人因朱晓东出轨而引发的矛盾一直存在，常因为生活中的一些小事发生争执，还去过民政局离婚，最后没离成。

2016年8月，朱晓东通过网购的方式买了6、7本关于死亡现场、死亡启示之类的书；9月中下旬，朱晓东购置了冰柜；10月17日杀害妻子并藏尸冰柜后，11月朱晓东购买了一个摄像头，安装在冰柜对面的墙上，时刻监视家中的动静。

在动手前，朱晓东哄骗妻子杨俪萍辞职，这样在他动手之后，就可以不那么快被同事发现杨俪萍遇害的事实。之后在一次争执中，朱晓东死死掐住了杨俪萍的脖子，导致杨俪萍机械性窒息死亡。

看到杨俪萍被自己掐死后，朱晓东没有选择报警也没有拨打120试图挽救，他只是静静地看了三个小时，然后将自己妻子的尸体放进了冰柜。

令人难以置信的是，在杀害杨俪萍之后，朱晓东竟然若无其事地继续生活。他不仅和平时一样每天下楼遛狗，还以妻子的口吻通过手机和其家人朋友保持联系，伪造杨俪萍还活着的假象。甚至，他还通过转账、透支杨俪萍信用卡的方式获得人民币近15万元，供自己挥霍，丧心病狂到用杨俪萍的身份证到酒店开房与异性约会。直到杨俪萍父亲60大寿，要小两口回家参加生日宴会，朱晓东才自知瞒不下去，在父母陪同下自首。

嫌犯朱晓东母亲：他还是小孩，下手后害怕了

而东窗事发后，朱妈妈是这样评价自己儿子的：

朱晓东是个小孩子、也是乖宝宝，胆子很小，话很少。

对于自己儿子杀了杨俪萍这件事，朱妈妈认为：

我儿子现在这样，我也难过。再说这个事情，他是无意的，他是失手的，他也难过，要知道这是他最喜欢的老婆啊。这个事情确实是我儿子不对，下手了应马上报警抢救，他是害怕呀，他也是小孩，也没经历过什么事情。

朱晓东已经29岁了，婚后出轨，处心积虑地杀了自己的妻子，藏尸冰柜，却仍旧是朱妈妈眼中的“乖宝宝”。据杨俪萍父亲介绍，案发至今，朱晓东家人从未联系过自己，也从未表达过歉意。

杨俪萍的尸体被发现时，由于长期低温冰冻，浑身呈紫红色，皮肤干裂，身形蜷曲，干瘦得不成样。而纵情声色的朱晓东在听到自己被宣判死刑时，却认为判刑过重，法院忽视了自己的自首情节，并在宣判当天下午就提出了上诉申请。

他杀妻藏尸冰柜，但他都自首了啊，他下手后就害怕了，你们就不能放过一个胆小的才29岁的乖宝宝吗？

我们不能。

泰国坠崖孕妇婆婆：你又没死，为什么报警，抓我儿子？

和“杀妻冰柜藏尸案”中朱妈妈一样，认为自己儿子是乖宝宝的还有这位母亲，泰国坠崖孕妇的婆婆。

王女士怀孕3个月，和丈夫俞某去泰国旅游。在乌汶帕登国家公园的悬崖前游玩时，俞某将王女士推下了34米的悬崖。大难不死的王女士被救起后，俞某威胁王女士不许说出真相，否则就杀了她。

好在王女士在重症病房苏醒后，巧妙机智地向警方说出了实情：丈夫无心工作，之前有案底，沉迷赌博和游戏，背负巨额赌债。当日是丈夫推自己下悬崖，很可能是想杀死她后，用她的财产还债。

而当警方抓捕俞某后，俞母只来探视过王女士一次，不仅丝毫没有表达歉意，甚至还希望王女士可以对警方说谎，包庇她儿子，谎称是王女士自己摔下去的。

在被王女士拒绝后，俞母恶毒辱骂王女士及其家人，并称：“你又没死，为什么报警，抓我儿子？”甚至企图将杀人的罪名推诿给俞某的纹身，宣称是小恶魔纹身驱使的俞某杀人，让律师想办法做无罪辩护。

俞某亲手推自己怀有三个月身孕的妻子下悬崖，在他母亲眼里却是“无罪”。不仅毫无歉意，还指责王女士小心眼，甚至荒诞地认为是纹身杀人。全天下都有错，只有她的儿子是清清白白无辜“无罪”的。

被震碎三观的网友只好感慨道：有这样的妈，养出一个杀人犯儿子不足为奇。

盲目溺爱，糊涂家长还要毁掉多少孩子

朱妈妈和俞母式的家长并不少见，他们总觉得自己的孩子不会犯错，自己的孩子全天下第一乖，调皮捣蛋是可爱，偶尔撒谎是机灵，为了孩子的幸福，她们可以与全世界为敌。无论孩子想要什么，都无条件地顺从满足。

这不是伟大的母爱，这是盲目的溺爱。

盲目溺爱的后果就是会造成孩子的自我为中心，他会渐渐认定自己是全世界的中心，整个世界应该是围绕着自己而运转的，自己的感受和幸福大过一切，任何人都不该违逆自己。

可是，真的是这样吗？在家中被盲目溺爱的孩子一旦走入社会，就会发现自己不过也只是芸芸众生中的一枚路人，这样的心理落差又有几个孩子能接受得了？

接受不了的孩子，要么走向自暴自弃的极端，变得愤世嫉俗、不愿与人交往；要么走向拼命报复的极端，为了满足自己的欲望，侵害他人的正当权益。到头来，不是伤害自己，就是伤害他人。

没有母亲不爱自己的孩子，只是，爱亦有度，不要让你的孩子成为一个自私贪婪、眼中只有自己的人，教会他控制自己，摆平心态，正确地去认识这个世界。

不要让你的糊涂和盲目溺爱，毁了孩子的一生。

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