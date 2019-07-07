关于宝宝辅食，有些事你真不懂！

由于是第一次当父母，在照顾宝宝方面难免会出点小状况，比如在宝宝辅食方面，很多宝爸宝妈就糊里糊涂，下面针对辅食常见的几个问题，育姐来为大家一一指点：

什么时候给宝宝添加辅食？

宝宝添加辅食的时间一般是在六个月之后，六个月之前宝妈可以采用纯母乳喂养或是奶粉喂养。另外，你也可以注意观察宝宝，如果他们总是喜欢将手指或是玩具放入嘴中，看到人吃东西，自己也会咂嘴，那么这说明已经到了给宝宝添加辅食的时候。

另外，在给宝宝添加辅食时要看看宝宝身体情况是否允许。因为宝宝消化系统还处在发育阶段，过早添加辅食，不利于消化吸收，对宝宝健康也会造成不利影响。

给宝宝吃的辅食自己做还是买？

其实，不管是自己做还是去超市买，只要材料正规没有添加任何调味品，那么都不会有太大问题。

如果宝妈是选择自己做，最好在选择原材料上多注意，务必要选择新鲜食材。

每次给宝宝吃多少辅食？

有的宝妈们会纠结一天要给宝宝吃几顿，每次吃多少。一开始，每天最好一顿，每次一勺就可以了。等到宝宝逐渐适应后在增加量，从原来的一顿到两顿，从每次的一勺到两勺。

10个月之后，宝妈可以每天三顿，总量控制在150g左右。这期间家长就不要给孩子吃零食，在添加辅食时不要放盐，以免影响宝宝的正常发育。

一开始给宝宝添加辅食要循序渐进，要从稀到干，从少到多。添加辅食时，要看看宝宝的反应，等到宝宝适应之后再添加另外一种。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)