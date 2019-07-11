孩子近视度数疯涨，原因你绝对想不到！

现在近视的孩子不要太多，更可怕的是他们的近视度数还在一直加深，涨得比个子都快。这到底是哪里出了问题?

孩子近视度数疯涨元凶

除了不良的用眼习惯，孩子近视度数疯涨还和这些有关，是不是出乎你的意料?

1.吃太多甜食

咱们吃进肚子的糖需要VB1出手相助分解代谢，也就是说糖吃多了，VB1消耗也越多。而VB1对神经系统有保护作用，一旦缺乏可导致视神经传导障碍，造成近视度数疯涨。

2.户外活动不足

据国外多项调查研究发现，户外活动时间不足是造成孩子近视率增加一大原因。现在的孩子很多时候都待在室内，接触自然光机会少，而这使得眼睛无法充分接触全光谱胡照射，导致近视率增高。

3.睡眠不足

拥有良好的睡眠是孩子视力正常发育的一大保证。如果孩子睡眠不足，可致全身植物神经功能紊乱，进而引起睫状肌调节功能紊乱，造成近视度数疯涨。

4.营养没跟上

相当一部分孩子有偏食、挑食的坏毛病，导致其钙、铁、锌、VA等维生素、矿物质、蛋白质等营养摄取不足。而这些营养素全都是眼睛维持正常功能所必需的营养。时间一长视力势必会受损，生长发育也会受影响。

5.作业太多

为什么这样说？因为写作业需要长时间近距离用眼呀~再加上一些孩子坐姿、握笔姿势不对，眼睛压力就更大了。长久如此，眼压增加、眼轴变长，近视度数怎能不上涨?!

警惕近视度数疯涨

面对孩子近视疯涨，大家可别以为配副眼镜就万事大吉了。要知道，孩子近视危害不小，不仅会影响未来的生活，甚至可能会有失明的风险。而高度近视有很多并发症，比如视网膜脱落、白内障、青光眼等。

好在孩子近视度数疯涨前有前兆，大家一定要警惕：

1. 经常眯着眼睛看东西，或对视觉活动很不感兴趣；

2. 有揉眼睛、皱眉等坏习惯；

3. 看书、看电视时不自觉靠很近；

4. 看东西时习惯歪着一侧头去看；

5. 常抱怨看不清楚，平时容易撞到东西；

6. 经常头疼，这也是患眼疾的信号之一。

特别是以下这2个年龄段，家长们一定要重视!

12岁以下，每年平均加深150度；

12—18岁，每年平均加深100度。

像达妈上小学的侄女，2年时间近视度数就增加了近500度就属于增涨过快。这个时候还不进行干预，迟早会发展成高度近视(≥600)。

希望大家都能重视孩子眼睛健康，特别是父母都近视、高度近视的家庭。定期带孩子进行视力检查不能少，平时也应留意一些生活细节。一旦出现孩子说看不清、看东西喜欢眯着眼睛等情况出现，应尽快带他到正规眼科医院进行视力检查。

如果孩子已经近视，一定要听从医生建议及时进行治疗、矫正，并督促孩子从用眼习惯、饮食、睡眠等各方面做出改变，以防近视加深。

所以想要有效预防和控制孩子近视，那么请保证孩子每天在户外阳光下活动足够长的时间。

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