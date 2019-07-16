孩子脖子脏脏洗不干净，查出脂肪肝……这么吃大错特错！

在很多家长朋友看来，孩子能吃是福，胖乎乎的还挺可爱，殊不知这会带来很多问题。

01

闺蜜带娃出去浪了一圈回来，突然发现孩子脖子上多了黑黑的一圈东西，脏脏的。刚开始，闺蜜以为儿子脖子上多了一圈脏脏的是污垢使劲儿搓，结果啥也搓不下来。然后她又想到可能是出去玩晒到了，估计过段时间就会恢复，也就没在意。

但哪知过了一周，这一圈黑乎乎的非但没有变淡，反而越来越严重了。达妈听说这件事后建议她麻利到娃去医院检查，这一查果然不出我所料是“假性黑棘皮病”。

这是一种因为肥胖引起的疾病。由于咱们生活条件的改善，小胖墩增多，近年来这一疾病也明显多起来，大家也要注意了。除了脖子，腋下、腹股沟等处的皮肤也有可能变黑。

闺蜜家儿子呢，从小到大胃口都很好，每顿饭无肉不欢，特别爱吃油炸食物，爱喝含糖饮料，还有就是从小到大都很宅不爱动。

儿科医生还提醒，患有此症的患儿往往患有不同程度的胰岛素抵抗，而随着胰岛素生理作用下降，机体会出现代偿性的高胰岛素血症，这种高胰岛素经过复杂的反应后，刺激角质细胞过度增殖，造成黑脖子的情况。简单地说，如果孩子偏胖，又出现了脖子、腋下、腹股沟等处皮肤发黑的问题，就一定要警惕糖尿病的可能。

02

除了会诱发“假性黑棘皮病”，肥胖也是的多种疾病发生的重要因素。

5岁的小六身高1米2，体重高达65斤。小小年纪的他因为脂肪肝住进了医院。小六的父母工作繁忙，很少注意儿子的吃饭问题，任由其一天吃4、5顿，每顿都吃很多。不仅如此，小六还喜欢吃零食，其中最爱吃炸鸡腿、炸薯条这些。至于蔬菜、水果，他从来都是拒绝的。而且他也不爱运动，导致身体过度肥胖。

据小六的主治医生介绍，如今脂肪性肝病已经是仅次于病毒性肝炎的第二大肝病，正严重威胁着咱们国人的健康。而且不仅发病率不断增长，发病年龄也日趋年轻化。正常情况下，人体的肝组织含有甘油三酯、磷脂、糖脂和胆固醇等少量的脂肪，重量仅为肝重量的3%～5%。如果肝内脂肪积蓄太多，重量>肝重量的5%或在组织学上肝细胞50%以上有脂肪变性时即为脂肪肝。饮食结构不科学、生活作息不健康与其发病密切相关。

好在，闺蜜家儿子和小六病情都不是很严重，只要得到早期诊断并及时治疗，同时改善饮食结构和生活习惯，慢慢地就能恢复健康。

但不得不提醒大家，现在咱们生活水平是提高了，但也不可放任孩子，而应让他样成一个健康的饮食和作息习惯。如果家有小胖墩，平时应多留意，如果发现他的身体以及身体指标出现问题，应及时带其就医。

关于健康的饮食，这里达妈多说一句，应该让孩子适当多吃牛奶、鱼类、豆制品等富含蛋白质的食物，并注意补充维生素，特别是VB族和VC。具体说来，芹菜、小白菜、菠菜、黄瓜、冬瓜等含糖量低的新鲜果蔬、瓜果都是很好的选择。少吃油炸类食物、少喝含糖类饮食，如果有挑食、厌食等坏习惯应及时纠正，并根据孩子身体需求及时调整日常饮食。与此同时，还应让孩子运动起来。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)