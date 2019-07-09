孕期6大禁忌，心太大也会影响胎儿智力！

准妈妈都希望肚里的宝宝可以健康聪明，但是怀孕后确实有些禁忌需要避免，否则可能会影响胎儿的智力发育。我们一起来了解下：

一、吸烟

孕期不能吸烟，要知道香烟不仅会影响胎儿健康，也会对胎儿智力发育造成影响。此外，也要离二手烟远点。

二、乱用药

孕期女性体质不如从前，有些小毛小病也正常，但如果此时盲目用药，不仅可能会影响到胎儿的智力发育，还可能会导致胎儿畸形或是流产。因此，孕妈若有身体不适，应及时就医治疗，不可乱用药。

三、食用过多的味精

食用过量的味精也会影响胎儿智力发育，同时注意出生不满12个月的宝宝也是不建议食用调味品。

四、挑食偏食

准妈妈挑食偏食很容易导致营养不均，难以给胎儿提供充足的营养，因此，孕妈千万不可挑食偏食，建议少食多餐，确保营养均衡。

五、喜欢熬夜

如果已经有了宝宝，那么就要杜绝熬夜。因为这不仅会影响自身健康，也会让胎儿变得兴奋，影响胎儿智力发育，宝宝出生体重偏轻。为此，建议孕妈还是不要熬夜的好。

六、不爱动脑

随着怀孕月份的增加，胎儿逐渐能感受外界的一切，胎儿也能感受到妈妈的情绪，如果妈妈不爱开动脑筋思考问题，宝宝也会变懒，不利于智力发育哦~

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