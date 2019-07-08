育儿也按性别分类，儿有三禁女有五忌，你知道吗？

在怀孕的时候会有各种不适，于是妈妈们特别想早点卸货，可是把孩子生出来才发现，原来养孩子更麻烦，恨不得把他再塞回去。而等到孩子再大一些，妈妈们还要考虑他们的教育问题。

教育孩子是一项非常艰巨的任务，而且不可逆，一旦出错就可能影响孩子的一辈。所以对待孩子的教育问题，爸爸妈妈们一定要注意一些禁忌。这里小编根据孩子的性别，理了几个禁忌，只要爸爸妈妈们能认真执行，孩子以后就能少走些弯路。

教育男孩的三大禁

1.禁止过分强调坚强

在大部分人眼里，男人代表刚毅、坚强、流血不流汗，于是在教育男孩的时候，不少父母会给他们不停地灌输“坚强、勇敢”的思想，生活中经常看到男孩跌倒，妈妈在旁边大喊：“你是男孩，要坚强，自己爬起来！”看着孩子一边哭泣一边自己爬起来的样子，真的让人心疼。

男人确实需要坚强、刚毅，但是这么对孩子是不公平的，也是非常残忍的。作为一个孩子，他们也有柔软的一面，也需要表达自己的情绪，并且得到爸爸妈妈的安慰和拥抱。如果家长没收了孩子软弱的权利，虽然他们表面看起来非常坚强，但其实内心非常脆弱。

2.禁止爸爸缺席教育

不知道有多少爸爸因为“男主外，女主内”的思想，而缺席孩子的教育。但是对于孩子来说，爸爸的陪伴和教育是不可缺少的，尤其是男孩子。这是因为爸爸能够给孩子树立阳刚男性的榜样形象，展示勇于探索、尝试，拥有生命的激情。而如果爸爸总是缺席男孩的成长，那么性格可能会偏女性化，甚至不懂得如何以男人的身份自处。

此外爸爸的角色是妈妈无法替代的，如果一个孩子长期得不到爸爸的关爱，那么就会丧失一部分安全感，并且容易养成一些不良嗜好，就连情感、社交、心理也会出现一些问题。所以说不要总是把教育孩子这件事情全丢给妈妈，她一个人忙不过来，也没法给孩子最完美的教育。

3.禁止万事面面俱到

不少家庭，对于孩子的照顾总是面面俱到，甚至连挤牙膏都要代劳，而这种细致的照顾，往往也会让孩子失去自理能力，“妈宝男”也就应运而生了。相信对于妈宝男，大家都是深恶痛绝的，因为这类人大多没有主见，什么事情都听妈妈的，有意见也不敢提，将来婚姻也会因为这种性格而难以善终。

因此在生活中，一定要多给孩子一些自己的空间，不要把他们逼得太紧，平常也要早早培养他们的自理能力，不要产生依赖感。如果什么事情都帮孩子做好，那么他们往往会没有责任感，而且遇到一点事情就会退缩，将来也很难有出息。

教育女孩的五大忌

1.忌穷样要富养

如果一个女孩从小都被穷样，那么他们的内心将会缺乏必要的安全感，将来很容易被一些甜言蜜语所欺骗。而且从小就穷养的女孩大多比较自卑，觉得自己配不上好东西。

当然这里富养不是说无节制的满足孩子的所有要求，这只会把她们惯坏，而是在自己力所能及的范围内提供物质支持。此外还要注意精神方面的富养，培养她们的气质、视野和见识，只有看得多了，才不会被社会上的虚荣所诱惑。

2.忌男女不平等

虽然社会在进步，但是依然有不少家庭存在男女不平等的情况，而且大多是女孩不受重视，尤其是在一些经济不发达的地区。在这种家庭里，女孩们往往被被灌输“你是外人”的思想，并且很难得到关爱，尤其是有弟弟的家庭，姐姐的生活资源被无限压缩，家人的关爱也大多在弟弟身上。

如果女孩长时间被灌输“结婚就是别人家的人、女孩没有男孩好”的思想，那么她们会变得非常不自信。而且因为无法从家人哪里得到关爱，只要有人对她好一点点就会马上深陷其中，那么碰到一个“渣男”也没法脱身。所以说不要再有重男轻女的思想了，生活中儿子蛮横不管父母，女儿尽孝的事情有太多了。

3.忌娇蛮和任性

现在有一个标签叫“公主病”，就是说有一些女孩比较蛮横无理，还总是不分场合地发脾气，而之所以出现这一类情况，大多是被父母们“惯”的，而这种女孩，在家里父母还可能容忍一下，而如果进了社会开始工作，那么会因为这种习惯而吃不少苦头。

在生活中，女儿偶尔撒撒娇、发发脾气无可厚非，还是很可爱的，但是如果总是这么任性不讲理，那么就是另外一回事了，爸爸妈妈们必须明白，爱不是纵容，当面对她们无理要求时一定要及时拒绝，否则不仅自己委屈，女儿未来也会因此被葬送。

4.忌过分依赖

对于任何一个人来说，过于依赖别人都是非常可怕的事情，因为很多时候，我们必须要独立面对一些事情，家人可以依靠一时而不能依靠一辈子。不要因为心疼女儿，而什么事清都帮她们解决好，为她安排好一些。如果孩子缺乏必要的锻炼，那么很可能失去独立自主能力。

生活中，我们经常会碰到一些人，他们没有想法，没有必要的独立能力，甚至不会系鞋带，而这类人往往很难融入工作和学习，并且很容易被别人孤立，毕竟谁都不希望有个什么都要帮忙的队友。所以家长们一定要培养女儿的独立自主意识，这样才能在未来的生活中，少走一些弯路。

5.忌回避性教育

中国家长大多不好意思谈论“性”，不仅不主动和孩子聊，在孩子提出问题的时候也都是敷衍过去，这就导致很多女孩都已经来月经了，还不清楚这方面的知识。其实性教育还是需要早些开始，如果总是逃避这类问题，那么孩子就会越发好奇，并且慢慢出现错误的性观念。

所以爸爸妈妈没必要回避性教育，而是在女儿有相关疑惑的时候，及时给与解答，只有受到良好的性教育，她们才会懂得尊重异性、爱护异性，也更珍惜自己。

所以你家是儿子还是女儿呢？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)