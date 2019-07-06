做好这些饮食功课，孕妈宝宝都健康！

怀孕后，饮食上要多加注意，做好以下的饮食功课，这不仅对孕妈有好处，对胎儿也是有很大益处：

控制饮食量

虽然孕期要补充营养，但这不代表孕妈要大吃大喝，吃的太多有可能导致胎儿过大，从而引发一系列不适症状。因此，建议孕妈要控制好饮食：

1.调味品少放

味精、胡椒粉等调味品最好别放，这些会影像孕妈对锌元素的吸收，同时也会导致孕妈口渴，尿黄。

2.不要多吃动物内脏

动物内脏虽然能补铁、补钙，但也不能多吃。每周食用一两次即可。

3.坚果类适量

坚果虽然对胎儿大脑发育有利，但也不能多吃，因为坚果脂肪含量高。所以每天核桃量应控制在3颗，花生（带壳）一小把。

4.盐不要多吃

我们都知道，孕期盐吃得过多很容易引发妊娠高血压。因此孕妈吃得宜清淡，每天只需要摄入一个啤酒盖多的盐就行（6g）。

5.不要随意吃植物油

孕期虽然可以食用植物油，但不代表孕妈可以随意食用，每天的食用量应严格控制在25g左右。

6.每天食用豆类

豆类富含钙物质还富含植物雌激素，对孕妈来说非常有利。因此，孕妈每天都可以吃些。

7.蔬菜不可少

孕妈每天最好吃一斤左右的蔬菜，蔬菜在做得时候可以变着花样，这样就不会腻了。

8.适当吃些五谷杂粮

每天吃米饭孕妈可能会觉得腻，这时候可以试着吃些五谷杂粮。

9.注意叶酸的补充

孕早期，孕妈需要及时补充叶酸。

10.每天要吃水果

水果含糖量高，孕妈吃多了很容易引发并发症，因此建议每天不要超过半斤。

改正不良的饮食习惯

部分孕妈在怀孕前有挑食或是偏食的习惯。但是在孕后，建议还是均衡饮食的好，不要随便在外吃饭，注意饮食卫生。

荤素合理搭配

孕妈要注意饮食结构上面的调整，建议每餐做到荤素搭配，营养均衡。

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