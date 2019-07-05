儿童防晒很重要，怎么防大有研究！

炎炎夏季来了，很多人都开始着重于防晒工作。然而防晒可不仅仅是大人的任务，孩子的防晒工作也得做好，怎么给孩子防晒，也是大有讲究！

防晒最常见的方法

宝宝皮肤娇嫩，如果不做好保护措施，皮肤很容易受到伤害。出门前建议给宝宝涂抹上防晒霜，带上遮阳帽，遮阳镜。出门后，拉开婴儿车上的遮阳棚，尽可能地避免宝宝皮肤被晒。

给宝宝做好防晒，需做好这些准备

1.防晒帽的选择

宝妈们在选择防晒帽时最好选择帽檐宽度在7cm左右的。这不仅能遮挡面部，还能遮挡耳朵以及脖子与耳朵等部位。帽子材料选择透气但不透光的。

2.注意出门时间

宝妈带宝宝出门最好在上午9九点之前下午5点之后，这时候的紫外线是相对较弱的。外出时，最好选择在树荫下面，或是有遮挡的地方，这样可以避免皮肤晒伤。

3.合适的太阳镜

要知道太阳镜选得不对，也会影响宝宝视力。

因此，孩子的太阳镜建议是大厂家生产的，在选择时注意镜片最好是深色的，能有效减少可见光中的蓝光和紫光。

4.涂抹防晒霜

0-6个月的宝宝皮肤过于娇嫩，因此建议家长不要轻易给宝宝使用防晒霜。对于6个月以上的宝宝，可以适当给宝宝涂抹防晒霜，以防皮肤被晒伤。防晒霜要选择宝宝专用的，因为成人防晒霜里面含有不同程度的化学物质，这对宝宝皮肤健康会造成不利。

在给宝宝使用防晒霜之前，最好先在耳后涂抹一点，看看是否有过敏情况发生，如果没有才可以给宝宝使用。

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