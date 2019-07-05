十月怀胎，宝宝都在忙些啥？让Ta亲自告诉你

十月怀胎，妈妈们感觉着肚子里的宝宝一天天变大，摸着肚子听着胎音的时候，是不是很好奇宝宝变成什么样子了呢？今天育姐就带着大家好好“见识”下宝宝的发育过程，希望各位宝妈都能顺利生下健康的宝宝！

第一个月：小蝌蚪的胜利

在和数以亿计的其他小蝌蚪同胞比速度、比强健之后，我终于成功到达妈妈的身体里啦，还和卵子见面结合成了受精卵，一起向着子宫出发。

第二个月：悄悄长大

妈妈妈妈，虽然我才刚到你的肚子里两个月，但我已经在很努力地长大了呢，内脏器官什么的已经初具规模啦。虽然你可能还不适应，甚至身体本能地把我当做“肿瘤”，开始有一些排斥反应–孕吐，但请坚持吃东西，否则我可就吸收不到养分啦~对了，别忘了和我一起去医院做检查，听听医生的建议呦~

第三个月：打好基础

妈妈，我现在就已经很像个小小的“人”了呢，小尾巴也不见了。肌肉骨头神经等组织都开始长起来了，是在为接下来的成长打下坚实基础。

从这个时候开始，妈妈可能要多吃一些富含DHA、钙和铁的食物，妈妈贫血缺钙可不行。

第四个月：玩玩闹闹

从现在起，我就是一个有性别的人啦，也不知道妈妈是喜欢男宝宝还是女宝宝呢？而且我身上长了一层小绒毛，会把羊水吞吐进嘴巴，为了学会呼吸，我真的很努力哦。

我最近发现自己的大拇指挺好吃的，没事的时候总爱放进嘴里尝一尝，还有新玩具脐带，我能感觉到妈妈的养分一直从脐带输送过来，是很重要的东西。不过有时候我也会拿着它绕着它玩，妈妈别担心，多陪我说说话吧。

第五个月：开始感受世界

这个月起，妈妈是不是感觉我更活泼了，总是在你肚子里闹来闹去呀，因为我可以在你肚子里翻滚啦。通过听诊器可以听见我的心跳声，皮肤也变得不那么透明了，个头再长大了一些，还学会了尿尿哦。不要以为我在你肚子里啥都看不见，其实我是可以感觉到光的，爸爸每次靠近你的肚皮，我都可以“看”到哦~

虽然我长得比较快，可妈妈还是要适当运动散步，有助于以后顺利把我生下来。也注意别吃太多太重口味啦，否则我听说妊娠糖尿病高血压肥胖什么的，可吓人呢。

第六个月：稍微有点拥挤了

妈妈，现在我的骨头越来越结实了，个头也在持续变大，好像妈妈的肚子有点不够我玩耍了。当我折腾来折腾去的时候，也会压迫到妈妈的内脏，你一定觉得很辛苦吧。出门的时候，睡觉的时候，都开始因为大肚子觉得不方便了吗？还是夜里睡不着，开始长斑了呢？谢谢妈妈为我付出的一切，再等一会我就能和你见面啦！

第七个月：变成贪吃鬼

因为身体和大脑的发育，我对外面的世界越来越好奇了，虽然一天内的大部分时间还是在睡，可活动的次数变多，动作幅度也越来越大。相信妈妈一定能清楚地感受到我了吧，还有一个小秘密，我的头发也长出来啦，还挺帅气的呢。

第八个月：对外界有反应

妈妈，你最近是不是常常觉得经常腰酸背痛呢？因为我也长得更大啦，眼睛已经可以睁开和闭上了呢！不知道妈妈注意到没有，你和爸爸在外面说话呀、唱歌呀、拍拍肚子我都能有反应。不过动作受到了限制，大概是我太胖了吧···再等一会会就能看到爸爸妈妈啦，好期待！

第九个月：准备好啦

妈妈我足月了呢，不知道还能在妈妈温暖的肚子里再待上几天。我的小脑袋其实已经进入了妈妈的骨盆，好像不太能转动回去了，看来外面的世界在等着我呐！听爸爸说你的脚水肿得厉害，五脏六腑因为被我挤压着很难受，请再坚持一下下吧，一家团聚的日子马上就要到喽。

第十个月：我出生啦

今天，肚子的羊水开始减少，一股力量一直推着我去到外面。妈妈的肚子好像也一阵一阵地紧缩着，我能感觉到外界的光线啦。一团亮光越来越近，还没反应过来，我的脑袋就好像被挤压着，呼吸到外界的空气了！医生托着我，我激动地哇哇大哭。

从最开始的小精子，到现在白白胖胖的我，我知道你一定吃了很多的苦。但是接下来的日子，我们一起度过吧，妈妈~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)