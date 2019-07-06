敲黑板，怀孕后，这几样日用品真不能用~

孕妈是特殊人群，虽说大部分时候是可以像平常一样吃吃喝喝玩玩，但是有些生活用品真的需要远离，我们一起来看看：

1.指甲油

如果是在备孕或是已经怀孕的女性最好不要涂抹指甲油，要知道指甲油里含有的酞酸酯可能会导致胎儿畸形或是引发流产。

2.口红

口红是每个女性都会必备的，它能让女性气色变得更好。但口红里面含有大量的颜料、油脂以及重金属，这对胎儿发育会造成不利的影响。所以为了胎儿的健康，孕妈最好还是不要使用口红的好。

3.杀虫喷雾剂

杀虫喷雾剂是孕妈决对不能接触的，过分接触很容易导致胎儿畸形甚至流产。主要是因为喷雾剂里面含有大量的化学物质，刺激性比较强，吸入过多很容易导致孕妈头晕恶心。所以孕期要远离它。

4.美白产品

我们去逛商场时，到处都能看到美白祛斑产品，但这些究竟有没有效果还有待考量。有些产品为了短期有效果，会在里面添加少量激素或是其它药物成分。在对孕妈本身或是皮肤造成伤害的同时，也会给胎儿造成伤害。因此，美白产品还是别使用的好。

5.染发剂

很多女性都喜欢染发，染发次数过多很容易引发皮肤过敏或是皮肤癌。如果在怀孕期间染发还有可能导致胎儿畸形。因为染发剂里面含有大量的化学物质，这些对胎儿孕妈自身都会有不同程度的影响。

在护肤方面，孕妈可以选择孕期专用的纯天然没有杂质的护肤品，这类产品一般不会对胎儿造成影响。

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