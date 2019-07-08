宝妈感冒发烧，还能不能继续喂奶？育婴师告诉你答案

很多选择母乳喂养的宝妈都会担心一件事：如果自己感冒发烧了，还能不能给宝宝喂奶？

宝妈们之所以会为这事而烦恼，是因为担心病菌会通过乳汁传递给宝宝。不过，宝妈们不知道的是，在出现感冒发烧症状之前，你的体内就已经感染上病菌了。

所以说，当你真正发现自己感冒发烧时，再想着去隔离、去停止哺乳，其实已经没有意义了。

一般来说，普通的感冒是不影响哺乳的，宝妈即便不用药，只要多喝水，多休息也是可以痊愈的。

引发感冒的因素很多，吃药并不能真正起到治愈的效果，只是缓解部分症状。

如果感冒发烧的病情到了不得不用药的阶段，育姐建议宝妈们不要自己找药吃，要到医院向医生说明自身的情况。

对于处在哺乳期的宝妈，医生会参考情况选择合适的药物，这些药物成分一般比较单一，所以宝妈们在吃药期间是可以继续哺乳的。

当然，吃药也是有方法的，育姐建议宝妈们在每天吃药前哺乳，哺乳完了立即吃药，吃药后间隔3个小时以上再进行下一次哺乳。

这样做，可以有效地减少母乳中药物的含量，对宝宝是没什么影响的。

当然，如果宝妈发烧很严重，或者出现其他症状，建议还是暂停哺乳，先通过治疗养好身体。

毕竟，宝宝的健康很重要，宝妈的健康也同等重要。

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