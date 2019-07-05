宝宝未来能长多高？帮你神预测，超准！

人人都爱大长腿，可是腿常有，而长腿不常有。腿不长，只能怪我们这些爹妈，让娃自一出生，就由内而外，从DNA里就写满了短腿短腿短腿短腿短腿短腿短腿……￥@*&%。

在这个大长腿满街跑、动不动就以貌取人的社会中，矮个子往往会受到很多不公平的待遇。成绩不好可以慢慢补，爱好不多可以慢慢练，而生长发育一旦耽误了的话，可就真要遗憾一辈子了。

可难道除了重新投胎，就真的没办法长高了吗？Nonono！身高这件事嘛，七分天注定，三分靠打拼。孩子的身高，可是我们家长的遗传基因和后天营养共同努力的结果。

咱们先来看看，你家宝宝现在的身高，有没有达到同龄其他小朋友的标准呢？

2015年0—10岁全国儿童标准身高对照表

怎样预测宝宝未来能长多高呢？

孩子的身高，70%左右是由基因决定的。遗传是影响孩子身高的最大潜在因素。既然如此，是否可以根据父母的身高推测出孩子未来的身高呢？还真可以！

经过几代学者们的研究，目前FPH(the Final Height for Parental Height)公式是测算孩子未来身高比较靠谱的方法：

男孩成年身高=45.99+0.78×父母平均身高±5.29cm

女孩成年身高=37.85+0.75×父母平均身高±5.29cm

育姐来举个栗子：

小叶身高163cm，小叶老公身高176cm，俩人平均身高169.5cm，小宝宝（男孩）未来的身高计算：

45.99+0.78×169.5=178.2cm，小宝宝未来身高=178.2±5.29cm，即172.91cm~183.49cm之间。

如果后天饮食、运动、睡眠各方面都没有兼顾好，小宝宝未来身高可能只有173cm；而如果喂养到位，运动和睡眠各方面也注意的很好，身高可能达到183cm。也就是说后天努力，为孩子争取个5-10cm是完全有可能的！

快来算一算，你家孩子未来到底能长多高呢？

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