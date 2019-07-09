吃货福音！孕期饮食指南让你身体棒棒，宝宝健康~

饮食一直是孕妈们很关心的问题，能吃什么不能吃什么，吃了会不会变胖，吃什么宝宝才能发育好……真是有一大堆问题要关心！今天育姐就来带各位孕妈，按照孕期阶段梳理一下适宜吃的食物，希望各位都能顺利生下健康的宝宝哦~

孕早期

孕早期胎儿对营养的需求其实并不是很大，所以先不用过于担心某些食物会对宝宝产生影响，正常饮食即可。需要注意的是，如果孕妈出现了一系列早孕反应，呕吐很严重，甚至到了无法进食，日渐消瘦的地步，那就需要去医院检查，这可能是得了妊娠剧吐，会导致孕妈体内酸碱平衡紊乱及电解质紊乱。孕妈营养跟不上，自然会对肚子里宝宝的发育产生巨大影响，需要处理哦。维生素B6能缓解孕吐，孕妈妈可在怀孕早期进食富含维生素B6的食物，包括猪肉、鸡肉、蛋、动物肝脏、土豆、香蕉、燕麦、糙米、花生、小麦胚芽及蜂蜜等。

另外，从孕前三个月就要开始额外补充叶酸400微克，起码至孕早期3个月，最好能延续到孕期结束。它是是已经被证实与胎儿神经管畸形有着密切关系的营养素，一旦缺乏，胎儿身体无法生长、孕妈的毛发、指甲，甚至伤口都无法复原。食物中的叶酸来源是动物肝脏、深绿叶蔬菜、豆类食物及一些水果(如西柚、橙子、葡萄)，还可以直接买叶酸补充剂来服用。

孕中期

孕中期开始，宝妈就要注意各类营养物质、微量元素的补充，开始忌口。

1.补铁

孕中晚期妈妈们要注意吃含铁量丰富的食物，避免贫血。不过孕妈们不用特别购买铁剂来补充，最好从食物中获取。绿色蔬菜、全谷类、杏仁果、甜菜、海带、梨子、番瓜、芝麻、紫菜都是不错的选择。

2.蛋白质

孕中期食物每天应该给孕妈额外提供蛋白质15g、钙200mg、300卡路里热量，要达到这个量孕妈记得每天额外吃200克奶，50克鱼禽蛋瘦肉。

3.补钙

孕中期是宝宝骨骼发育的快速时期，对钙质的需求量很大。妈妈们可以通过吃牛奶、豆制品、鸡蛋、鱼、虾、骨头汤、硬果类、绿色蔬菜等食品来补钙。同时别忘记适当晒太阳，让阳光帮助咱们合成维生素D，有助于钙质的吸收哦。如果担心钙不足，可在医生的指导下使用钙补充剂。

4.控制体重

不少孕妈仗着怀孕或被家人逼迫着大吃大喝，体重猛增，导致胎儿过大，给将来的生产带来麻烦，还影响了妈妈产后的身材恢复。而且孕妈太胖，患妊娠性糖尿病、妊娠性高血压的几率会大大增加。

如果感觉自己体重增加过多，可减少红肉（鸡鸭猪牛羊）的摄入，增加白肉（鱼肉贝类）的摄入。因为两者在提供相等蛋白质的情况下，红肉的脂肪和能量明显要多于白肉。实在要吃，红肉里选牛肉，注意去掉肥肉的部位。白肉则选择煮熟的深海鱼，比如三文鱼鲱鱼等，它们都富含不饱和脂肪酸，对胎儿的脑神经、视力发育有益哦。

5.补碘吃粗粮

甲功正常或有甲减的孕妈要注意碘的补充，可以每周吃1-2次海产品，如：海带、紫菜、裙带菜、贝类或深海鱼类等。

不少孕妈在怀孕时会便秘，很可能是纤维摄取不足，把精粮和粗粮搭配食用，包括稻米、玉米、小米、莲子、薏仁、枸杞、豆子等，每天摄取30～35g的纤维，帮助降低胆固醇和通便。

6.禁忌

高糖高盐分高脂肪的食物请避免，比如薯片蛋糕，偶尔吃是没关系的。避免喝酒，酒精对宝宝的发育不利，甚至会生出畸形儿。忌太多咖啡因，比如咖啡可乐等，不要大量食用。

孕晚期

孕妈在这个阶段要继续补铁，吃红肉、动物肝脏都是可以的，每周可以吃1到2次，每次20克到50克。同时增加钙质和蛋白质的摄入，在孕中期的基础上，通过奶制品和肉类的形式，再增加蛋白质30g、钙200mg。

适当补充维生素C，能缓解妇女在怀孕后有可能会出现的牙龈出血症状，同时还能预防其他牙齿疾病，提高机体免疫力。所以孕妈可以多吃番茄、菜花、菠菜等蔬菜以及苹果、草莓、柑橘、柠檬等水果（不超过500g水果，以免引发妊娠期代谢综合征）。注意蔬菜烹饪的时间不宜太长，以免造成维生素C的流失。

镁可以预防胎儿畸形、平复孕妇的激动情绪，降低妊娠高血压发病几率、避免水肿、蛋白尿等，也是妈妈们要适当补充的微量元素之一。香蕉、苹果、糙米、无花果、大蒜(少量)、海带、芝麻、桃子、豆腐等都含有镁。

虽然看上去一大堆的条条框框，但其实咱们只要做好营养均衡，根据孕期适当补充营养，不胡吃海塞，不过分迷恋某种食材就行。几乎没有什么食材吃了一次几口就会造成流产或者对宝宝产生致命影响的。

戒烟戒酒、规律作息、适当进补、放松身心，才能生个健康的宝宝！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)