智慧育儿需要“外包思维”，你get到了吗？

说起育儿这条路，估计很多妈妈都欲哭无泪。本以为熬过艰难的第一年，没想到更难熬的还在后面。吃饭、哄睡、早教、生病……每一项都让妈妈心力憔悴。

的确，带孩子实在太辛苦了！尤其是一个人带娃的时候，简直像活在水生火热之中。当然，也并非所有妈妈都觉得带娃这么累，据说聪明的辣妈早已借助“外包思维”，让育儿这个过程变得省心又省力！

选对美味辅食，喂养不吃力

对于家里有挑食的宝宝来说，喂饭这件事实在是太遭罪了。好一点的宝宝，虽然能乖乖坐在餐椅里，但对某些食物也是异常抗拒。调皮一些的宝宝，不追着喂根本就不吃，满屋子跑来跑去……

难道给宝宝喂饭真的这么难吗？妈妈有没有反思过，宝宝不愿意吃的原因是什么？其实对于宝宝吃饭这件事，聪明的妈妈都从食物的色香味下手，选对辅食很重要，增强孩子对食物的兴趣，孩子自然就会变得爱吃，想吃，胃口好~如果各位宝妈自身的DIY能力比较弱，不妨去市场上买一些专业的辅食给宝宝吃，将辅食“外包”出去，宝宝也就会更感兴趣咯~

把哄睡这项难活，外包给爸爸

很多妈妈发现生完孩子之后，家里不但有了个嗷嗷待哺的小娃，还有个衣来伸手饭来张口的“巨婴”老公。想要智慧育儿，就不能让老公置身事外。

都说哄睡这项工作劳神费力，不但要抱着孩子不停地哄，还要在睡前不厌其烦的讲睡前故事，搞得妈妈们丝毫没有一点自我空间。不如把这项工作交给力气大的爸爸，安排他们逗孩子玩，给孩子讲睡前故事。这种育儿分工，不但可以让爸爸们有亲子成就感，还能减轻妈妈育儿路上的负担，何乐而不为？

借助早教玩具，玩耍教育两不误

孩子的成长和早教问题，是每个家长都很关心的事情。而玩具和游戏，便是每个孩子成长过程中不可或缺的重要组成部分。孩子们都喜欢玩游戏，包括和家长和小伙伴分享自己心爱的玩具。因此，给孩子选择一款高性价比的益智玩具，将会对他们的早期教育和成长也起到至关重要的作用。

增加运动量，练就强身体魄

其实在育儿这条路上，最让妈妈们揪心的还是宝宝生病。平时再怎么劳累也就算了，可宝宝频繁生病护理起来还真是不省心。想要预防宝宝生病，除了要在吃穿上下功夫之外，还要让宝宝动起来，以加强身体抵抗力。

较小一点的宝宝，妈妈可以经常带着他们去户外呼吸新鲜空气，每天洗澡后按时做一些全身抚触。如果宝宝稍微大一些，可以进行一些平衡木、踢球、跑步、游戏、轮滑、跳绳等运动，促进新陈代谢。

都说育儿这条路很难，从宝宝降生那一刻起，妈妈就承包了他们的吃、喝、拉、撒、睡、玩等一系列事宜。但育儿之路也可以很简单，妈妈们只要找到智慧的方法，带孩子这是也可以so easy！

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