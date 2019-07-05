夏日吃荔枝要当心，103名孩子因此丧命！

夏天很多水果都上市了，不少家庭也乐意买来给孩子吃，部分爸爸妈妈甚至会用水果替代正餐。但事实上，任何东西吃多了都可能威胁到孩子健康，就比如上个月在印度有孩子因为吃了荔枝而死亡的情况。

6月18日《印度时报》，印度比哈尔邦突然爆发急性脑炎，导致103孩子死亡，另外还有440名孩子疑似被感染，正在医院治疗。报道称，这些生病的孩子，大部分都吃过附近果园的荔枝，并且因为吃太多回家后不想吃饭，结果夜间出现低血糖以及严重的低血糖脑病。

其实这也不是第一次出现同类事件了，去年国内也有媒体报道，一名7岁孩子因为空腹吃了大量荔枝出现昏迷现象，所幸及时送医抢救才死里逃生。

苏轼在《惠州一绝》写过“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，可见荔枝是多么美味，连苏轼这个大诗人都免不了俗，为它写诗。但是好吃的东西不代表就能疯狂吃，日啖三百颗也只是夸张的说法，事实上如果真的吃那么多，很容易导致“荔枝病”。

那么问题来了，什么是“荔枝病”？

所谓的荔枝病，就是有部分人在大量食用荔枝后，出现的头晕、恶心、乏力、心慌等典型的低血糖症状。

如果是比较严重的低血糖，那么脑组织会因能量代谢紊乱及代谢产物中毒而发生障碍，此时需要及时补充血糖，并且基本上在短时间内缓解。

而如果没有及时治疗，那么患者就可能陷入长时间昏迷，并且出现代谢障碍、缺氧、多脏器功能衰竭等情况，严重的就可能死亡。

此时可能有妈妈开始疑惑了，因为荔枝大多非常甜，含糖量很高，为什么吃多了反倒会低血糖呢？其实这个问题，还没有明确的答案，根据现有的研究，专家们觉得与这两个因素有关：

荔枝含有大量果糖，大量食用会短时间提高血液中的果糖量。但是人体没法直接吸收利用果糖，必须经过肝脏的转化为葡萄糖吸收或转变为糖原贮存。而果糖在分解的过程中，会产出尿酸、乳酸等代谢物，这些物质会刺激身体分泌大量胰岛素，进而导致血糖大幅降低。此外荔枝中还含有α-次甲基丙环基甘氨酸，这种物质有降血糖的作用，再加上高甜度荔枝的荔枝会降低食欲，很容易导致血糖骤降。

不难看出，荔枝病是因为体内血糖调节出了问题，所以是否患荔枝病和个人体质有关。一般来说，荔枝病大多出现在荔枝主产区，并且高发于孩子、老人这类体质较差的群体，尤其容易出现在空腹并且大量食用荔枝的时候。

知道了原理，预防方法也就明了了，就是不要给宝宝空腹大量食用荔枝。一般建议在饭后半小时后食用，孩子每次吃不要超过5颗，成年人每次也不要超过15颗；如果是糖尿病患者，那么就忘了这种水果吧~

除了荔枝意外，给宝宝吃水果还要注意以下事情：

1.不要用水果替代正餐，水果虽然好吃，但是营养不全面，尤其缺少脂肪、蛋白质、矿物质，长时间让孩子用水果代餐，他们很容易出现营养不良的情况。根据中国营养学建议，2-3岁的孩子，每天100克水果为宜，4-5岁则可以提高到150克。

2.除了荔枝，其它高糖水果也要注意进食量，比如提子、樱桃、梨、西瓜等等。如果大量食用，那么也可能因为果糖摄入量过高，而出现低血糖的情况。

3.如果孩子因为吃水果而出现低血糖的情况，那么应该及时让他们喝些糖水或者吃颗糖，然后及时送医治疗。

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