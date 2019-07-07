宝宝有这3个动作要小心，身体可能出状况！

宝宝还小，无法用语言来表达自己的感受，因此家长就要多留心，观察孩子的动作神态，来进一步了解宝宝。下面，育姐就给大家说一说宝宝一些正常和非正常的动作。

这些症状是宝宝正常的表现

1.抓耳朵

宝宝经常用手抓挠耳朵，这有可能是因为耳朵周围长了疹子或是耳朵里面有耳屎。因此，在给宝宝做清洁工作时，宝妈们也要清理耳朵后面以及周边。

2.摇头晃脑

到了宝宝吃奶时间，他们就会摇头晃脑，寻找妈妈的乳头或是奶瓶，这种表现是正常的。

3.抚摸自己的生殖器

有些宝宝喜欢摸自己的生殖器，这时候宝妈要及时检查生殖器周围是否卫生，是否长了疹子，建议帮助宝宝改正这个坏习惯。

4.乱咬

到了长牙期，宝宝会通过咬东西来缓解不适，为了不影响宝宝牙齿发育，家长可以给宝宝准备磨牙棒或是牙胶。

5.翻来覆去

到了宝宝睡觉时间，他们会打着哈欠翻来覆去，情绪上也变得烦躁哭闹不止，这时候家长只需要安抚就好。

这些动作说明宝宝身体可能出状况

1.经常咬指甲

宝宝小时候咬指甲是自我认知的表现，一般在3岁以后行为将会消失。但在这之后如果宝宝还是咬指甲，这有可能是因为宝宝缺锌而患上了指甲癖，家长要及时给宝宝补锌，以摆脱咬指甲的坏习惯。

2.拔头发

如果宝宝有时候会无缘无故的拔自己的头发，这动作说明宝宝心情比较焦虑，在这时候家长要帮助宝宝摆脱焦虑情绪。

3.频繁眨眼睛

一般情况下，孩子每分钟眨眼次数在15次左右。有时候因为自身原因（紧张）或是在家长训斥后眨眼会更加频繁。建议家长不可责骂训斥孩子，耐心与孩子进行沟通，尽快让孩子从紧张情绪中解放出来。但如果以上都不是，孩子还频繁眨眼，可能是眼部出现了问题，建议立即就医。

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