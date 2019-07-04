鸡蛋虽好，但这几个误区不能踩，对宝宝危害大！

鸡蛋营养价值虽高，但如果食用不科学，不仅不能满足宝宝对营养的需求，还会影响宝宝正常发育。以下几个误区，各位家长朋友可千万不要踩：

1.鸡蛋食用量过多

鸡蛋营养价值虽高，但也不能吃太多。就宝宝而言，每天只需要吃一个就能满足对营养的需求了。如果吃的过多，反而会导致宝宝消化不良，影响对其他食物的需求。所以，妈妈们要记得给宝宝吃鸡蛋适可而止，每天一个就行了。

2.给宝宝吃煎鸡蛋

有些宝宝不爱吃煮鸡蛋，这时候妈妈就会给宝宝吃煎鸡蛋。但是相比煮鸡蛋，煎鸡蛋的营养价值要低很多。不仅如此，妈妈们在煎鸡蛋时，如果火候把握的不好，很容易将鸡蛋煎糊，破坏蛋白质与赖氨酸及其他氨基酸。

3.过早地给宝宝食用整个鸡蛋

对于1岁以内的宝宝而言，消化系统还处在发育阶段，如果这时候给他们吃整个鸡蛋，只会增加宝宝肠胃负担，同时还会引发宝宝出现过敏反应。

4.将蛋黄作为第一辅食

为了满足孩子的营养需求，从第6个月开始我们就要给宝宝添加辅食。但这时候的宝宝肠胃功能还处在发育阶段，如果这时候就给宝宝吃蛋黄，多会导致孩子消化不良影响其正常生长发育。

添加辅食，宝妈可以先给宝宝吃米糊类的食物。现在市面上有那种含有铁锌等元素的米糊，这类米糊不仅容易被宝宝锁吸收，同时也能满足营养需求，非常适合孩子。

5.拉肚子期间给宝宝吃鸡蛋

宝宝在拉肚子期间，消化功能也会受到影响，而鸡蛋富含的蛋白质会加重病情，因此，在宝宝拉肚子期间，千万不要在给宝宝食用鸡蛋。

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