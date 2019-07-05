从孕期开始，能做到这几点，产后身材不会差~

得知自己怀孕的同时，很多准妈妈既高兴又害怕，她们主要害怕自己在生完宝宝后，身材会变走形，不能恢复到以往。其实，只要从孕期开始，做到这四点，就能恢复到以往身材：

一、孕期积极运动

孕期激烈运动虽然不可做，但适当运动还是可以的。这能消耗体内多余的脂肪，加快分娩进程。对产后恢复也是有帮助的。孕期，可以做些有氧运动，比如散步、瑜伽等。不过为保险起见，在产检时，孕妈最好问问医生，自己的情况能不能做运动，千万不要勉强自己。

二、孕期饮食均衡

很多准妈妈怀孕后会大吃大喝，为的就是满足胎儿所需的各种营养。但有时候暴饮暴食会导致营养过剩，反而影响身体健康。因此，在孕期要做到均衡饮食，这样才能保证体重的合理增长。

三、产后坚持运动

分娩后，很多妈妈的肚子变得松松垮垮，肚皮上面满是妊娠纹。其实，只要积极做好产后运动，那么这种情况就能得到缓解。

产后建议根据自身情况积极运动，在运动时，要控制好运动时间与力度。注意，在运动完后不要立即给宝宝喂奶。因为运动后，产妈体内会释放出乳酸，这直接影响母乳。

四、产后子宫恢复

分娩虽然会对子宫造成伤害，但子宫也能自我恢复，只是时间问题。如果想早点让子宫恢复正常，那么多给宝宝喂奶。吸吮动作不仅能促进催产素的产生，对子宫恢复也是非常有利的。

另外，在分娩后建议等身体恢复后，就尽快下床走动，这能促进体内恶露排出，另外平时睡在床在可以多按摩腹部，这也能刺激子宫收缩，加快恢复进程。

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