剖腹产也没那么差，好处也不少~

关于分娩方式，有些人建议顺产，有些人建议剖腹产。从对母婴长远生理发展考虑，顺产自然是首选，但是如果准妈妈的身体不允许顺产，那么也不要太勉强，完全可以接受剖腹产。要知道，剖腹产的好处也有不少：

一、利于恶露的清理

生完孩子之后的几天，产妇会排出恶露。相比顺产，剖腹产排出的恶露时间要短一点，且量要更少一点。之所以这样，是因为在剖腹产时，医生会将子宫内的一些恶露与残留物都取出体外，这就避免了宝妈患上子宫肌瘤的可能。

二、某些情况，更安全

分娩时难免会有意外情况出现，比如胎位不正，脐带绕颈等等。这时候为了产妇与胎儿安全，剖腹产是更好的选择，减少了危险系数。

三、减少疼痛

顺产的产妇需要经历较长时间的阵痛，这对很多女性来说是很难熬的。但如果选择剖腹产，孕妈就无需经历这些，因为这中间会打麻药，就不用经历这些阵痛啦~

四、能避开指检

顺产前指检的疼痛是很多顺产女性都难以忘怀的。产前指检不仅仅是为了了解胎儿大小，还为了了解阴道是否通畅能否让胎儿顺利出生。这酸爽，还尴尬。但如果选择剖腹产，就不会有这样的经历了。

五、减少对阴道的伤害

顺产时，为了让宝宝顺利出来，医生可能会对阴道进行侧切，对阴道有一定的伤害。但如果选择剖腹产，则不会有这样的问题。因为剖腹产是在子宫壁上划一口子取出胎儿，不经过阴道，因此对阴道也不会造成太大的伤害。

孕妈在分娩时最好根据自己的情况，听听医生的建议，选择适合自己的分娩方式！

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