心碎！男子带幼女越河偷渡美国，不想竟双双溺毙

据英国《每日邮报》报道，目前，在美国和墨西哥边境上滞留着很多中美洲难民，令人担忧。近日，一对难民父女在越河偷渡美国时，不幸双双淹死在河中。遇难照片被曝光后，震惊了全世界。

爸爸带女儿越河偷渡，双双溺毙浮尸河岸

这张照片拍摄于6月24日，地点是在墨西哥马塔莫罗斯附近河岸上，而河对岸就是美国得克萨斯州布朗斯维尔。照片中，小女孩的右胳膊还搂着爸爸的脖子。遇难前，爸爸似乎是把孩子抱在怀里，并用衣服将女儿和自己绑在一块，以防止被河水冲散。但最终还是不幸溺水，尸体也被冲到墨西哥一侧的河岸旁。

据了解，这对父女俩分别是25岁的爸爸奥斯卡·阿博托·马丁内斯·拉米雷兹和他23个月大的女儿安吉·瓦莱丽娅。4月3日，拉米雷兹带着妻子女儿从萨尔瓦多出发，想要从墨西哥进入美国。他们被关在墨西哥一个移民收容中心里等候庇护面试，但2个月过去了还没有任何消息。6月23日下午，他们决定越河进入美国。

按照原本的计划，丈夫带着女儿先过河，再回来接妻子过河。没想到女儿下河后害怕地挣扎起来，再加上水流速度较快，妻子塔尼娅·薇妮莎·阿瓦罗斯只能眼看着丈夫和女儿被河水冲走。

美国面试进度缓慢，难民生活情况堪忧

墨西哥移民庇护机构的一名负责人说，美国每个星期只进行40-45次面试，而等候的难民却高达800-1700人。如此缓慢的面试进度，让很多难民感到焦急又无助。

这张令人心碎的照片让美墨边境的难民危机再次回到人们的视线中。最近几个月以来，美国南部边境的非法移民人数暴增，仅5月就有超过14万人被拘捕，多为家庭。

随着天气慢慢变热，难民们的生活环境也越来越糟糕。据了解，最近两个星期里就有2名婴儿不幸夭折。

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