这么严格的吗？哈里和梅根为娃换了3保姆

据英国《每日邮报》报道，哈里王子夫妇虽然身份尊贵，但也和其他新手父母一样，非常看重保姆的挑选。据了解，哈里王子夫妇在6个星期内已经换了3名保姆。

打破传统选保姆，王室方面表示尊重

前两位保姆是主动辞职还是被辞退的，目前原因还不得而知。据消息人士透露，哈里王子夫妇打破英国王室惯例，没有聘请毕业于诺兰德学院的保姆，甚至有过为宝宝聘请男保姆的想法。

据悉，梅根王妃已聘请相关的人才招聘机构，以帮助自己寻找合适的保姆。英国王室则表示，是否更换保姆是哈里王子一家的私人决定，他们将根据自己和孩子的需要来定。

新潮夫妇另类挑保姆，开出7万英镑年薪

今年4月，哈里王子夫妇在接受媒体采访时表示，对于怎样养育宝宝他们已经有了比较清楚的想法。梅根王妃曾清楚表示，相比于英国人，她更喜欢美国人。她认为，保姆应该是家庭中的一员，而不是穿着制服的工人。

一直以来，梅根王妃以自己是美国人而骄傲。哈里王子夫妇对于男保姆并不排斥，而且还将会亲自面试。一旦保姆被聘用，不但可以住在哈里夫妇的豪华别墅里，还将配发一辆汽车。据了解，哈里王子夫妇为保姆开出的年薪高达7万英镑（约合人民币61万元）。

按照英国王室惯例，王室宝宝的保姆均是从诺兰德学院毕业，据悉，威廉王子夫妇就是为孩子们聘请了一位有着这样教育背景的保姆。

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