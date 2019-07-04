儿童发烧怎么退烧最快？及时做好这些事

发烧只是一种症状，并非疾病。孩子发烧，应及时找到病因对症处理。如果盲目处理，反而会破坏孩子的免疫系统，给身体带来损害。那么，儿童发烧怎么退烧最快？下面育姐说一说。

1.泡澡

泡温水澡是件很舒服的事，但你知道吗？泡澡还可以有效减轻发烧症状~

2.热敷

如果孩子发烧体温不是很高，大家可以给他进行热敷。将湿热毛巾在孩子前额、四肢反复擦拭，从而促进身体散热，直至退烧为止。请注意，如果孩子体温超过39℃，请不要使用热敷，而是用冷敷，以免体温继续上升。

3.冷敷

如果孩子发高烧，则需要冷敷。将湿冷毛巾分别放在孩子前额、小腿、手腕等处，其他部位用衣物遮盖。当毛巾温度逐渐和体温持平时要及时更换，反复操作直至退烧为止。

4.擦拭身体

建议大家用温度适宜的水给孩子擦拭身体，帮助他及时散发体内过多热量。给孩子擦拭身体时，应重点关注腋窝、颈部等温度较高的部位。把海绵里多余的水分挤掉，一次只擦拭孩子身体一个部位，其他部位用衣服遮盖。残留在皮肤上的水分蒸发时会带走体内热量，对降温退烧很有帮助。

5.大量饮水

让孩子多喝水的原因有三：一是，发烧时，身体里的免疫细胞正在与病菌进行战斗，急需水分。二是，大量饮水可以及时将体内废物排出体外，有助于降温退烧；三是，高温、出汗等会导致体内水分大量流失，多喝水可以有效改善体内水平衡，改善退烧后口干舌燥的症状。

儿童发烧怎么退烧最快？相信以上的方法一定能帮到大家。

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